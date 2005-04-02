Atención personalizada

AFP

He aquí un listado de ocho de las cuentas abiertas por miembros del Ejército chileno en el Banco Riggs de Miami entre 1981 y 2004, según el informe de la subcomisión del Senado de Estados Unidos.

Cuenta 350413: abierta el 23 de noviembre de 1981 a nombre del general Jorge Ballerino y/o el oficial Ramón Castro y cerrada el 2 de julio de 1984. La cantidad máxima depositada en dicha cuenta, que no menciona el dinero total que pasó por ella, alcanzó 1,8 millones de dólares.

Cuenta 350512: abierta el 11 de enero de 1982 a nombre de Ballerino y/o Castro y cerrada el 21 de enero de 1985. Cantidad máxima: 2,3 millones de dólares.

Cuenta 450874: abierta el 21 de enero de 1985 a nombre de Guillermo Garín, vicecomandante en jefe del Ejército, y cerrada el 4 de enero de 1988. Cantidad máxima: 547.000 dólares.

Cuenta 451385: abierta el 4 de enero de 1988 a nombre de Gustavo Collao, coronel del Ejército y asesor legal de Pinochet. Cerrada el 10 de abril de 1989. Cantidad máxima: 200.000 dólares.

Cuenta 451666: abierta el 10 de abril de 1989 a nombre de José Miguel Latorre, teniente coronel del Ejército, y cerrada el 3 de abril de 1992. Cantidad máxima: 330.000 dólares.

Cuenta 709345: abierta el 13 de diciembre de 1991 a nombre de Gabriel Vergara, presentado en el informe como director del Ejército, y cerrada el 25 de mayo de 1995. Cantidad máxima: 385.000 dólares.

Cuenta 710467: abierta el 27 de diciembre de 1994 a nombre de Juan Ricardo Mac Lean, director de la oficina de compras del Ejército, y cerrada el 14 de febrero de 1997. Cantidad máxima: 678.000 dólares.

Cuenta 711762: abierta el 14 de febrero de 1997 a nombre de Eugenio Castillo, sucesor de Mac Lean, y cerrada el 29 de abril de 2004. Cantidad máxima: 42.000 dólares.