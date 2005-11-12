AFP

Los extremistas islámicos sacan partido en internet de la violencia urbana que sacude Francia para echar más leña al fuego y llamar a las bandas de jóvenes a una guerra santa.

Estos actos vandálicos, perpetrados por descendientes de inmigrantes magrebíes y africanos que en su mayoría profesan la fe musulmana, no han sido reivindicados por ningún grupo yihadista, pero en las páginas web abundan los comentarios incendiarios.

"Arde París", tituló el sitio Al-firdaous, que mostró una colección de 57 fotos de coches calcinados y edificios destrozados que acompañó con lemas del estilo de: "¡Allah Akbar! (Dios es grande)", "Allah, ¡haz que atinen los golpes de los muyaidines!" o "Allah, ¡concédeles la victoria!".

"La intifada que los responsables franceses no esperaban, ¿se transformará en un frente yihadista?", se preguntó un usuario de la red. "Estos jóvenes deben sentirse orgullosos de ser muyaidines", se respondió.

"Una lectura atenta de las informaciones procedentes de París permite pensar que se trata de una revolución islámica", estimó Mohammed Hafedh en el sitio Al-saha.

Pese a estimar que "la violencia y el sabotaje no son los mejores medios (de expresarse) en un Estado de derecho", Abdel Bari Al-Atwan, jefe del diario árabe londinense Al-Quds Al-Arabi, lamentó en un editorial "la ofensiva salvaje en Europa contra el islam y sus adeptos desde el 11 de setiembre (de 2001)".

"La intifada de los marginados, de los hambrientos y oprimidos en Francia podría extenderse a Berlín, Francfort, Amsterdam, Londres o incluso Estocolmo", advirtió.