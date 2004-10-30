Archivos del horror

AFP

La organización no gubernamental Tortura Nunca Más lanzó una campaña exigiendo la apertura de los archivos de la dictadura en Brasil (1964-1985), mientras el gobierno trata el tema con cautela para evitar un conflicto con los militares.

La campaña, lanzada con el apoyo de Amnistía Internacional, exige "la apertura inmediata, irrestricta y total" de los documentos del régimen militar, así como la anulación de un decreto de 2002 que obliga a mantenerlos en secreto durante 50 años, dijo la presidenta de la ONG, Elisabeth Silveira. "Los archivos no son propiedad privada de nadie y deben estar abiertos a todos", agregó la vicepresidenta del organismo, Cecilia Coimbra.

El ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, se declaró "a favor" de abrir los archivos, pero aclaró que la suya era una "posición personal", que no representaba la posición del presidente Lula.

El lanzamiento de la campaña de la ONG coincide con una fuerte polémica tras la publicación la semana pasada de fotos del periodista Vladimir Herzog, mientras estaba en cautiverio y antes de ser muerto por torturas en 1975.