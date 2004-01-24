¡Apareció el loro de Churchill!

AFP

Charlie, uno de los loros de Winston Churchill, cumple este año 104 años y sigue maldiciendo a los nazis y a Adolf Hitler tal como lo hizo en vida su dueño, informó este lunes el Daily Mirror.

Charlie, un papagayo hembra, es el ave más longeva de Gran Bretaña, según la fuente. A la muerte del primer ministro y héroe de la Segunda Guerra Mundial en 1965, el ave fue comprada por Peter Oram, propietario de una tienda de mascotas. Todavía vive allí y, si bien su soberbio plumaje azul y oro perdió algo de su fulgor con los años, conserva en la vejez todas sus facultades parlantes. Entre sus expresiones favoritas prefiere los "maldito Hitler" y "malditos nazis", que repite con el dejo característico de Churchill, explica el Daily Mirror.

"A decir verdad Charlie está en un estado algo abandonado pero sigue siendo muy popular entre los visitantes" del negocio, explicó una empleada que confiesa que en los 12 años que trabaja en la tienda se encariñó mucho con el animal.

Churchill compró el papagayo en 1937 y de inmediato se empeñó en enseñarle a blasfemar. El estadista británico, muy aficionado a los animales, poseía un pequeño zoo con cabras, cerdos, otros loros e incluso un leopardo.

"Churchill no está entre nosotros pero (gracias a Charlie) su espíritu y sus palabrotas y su determinación perduran", dijo James Humes, experto en la vida del histórico primer ministro.