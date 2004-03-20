Al rescate de la selva

AFP

El gobierno brasileño lanzó un plan para combatir la deforestación en la Amazonia, que según el Banco Mundial pierde unos 25.000 kilómetros cuadrados por año.

El denominado Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación Amazónica fue oficialmente divulgado por la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva, en un acto encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El plan compromete la acción interinstitucional de once ministerios del gobierno brasileño, y para su ejecución este año cuenta con un presupuesto de unos 136 millones de dólares.

De acuerdo con la ministra, en la Amazonia actualmente existen dos tipos de deforestadores: los legales, que tienen presente la sustentabilidad ambiental, y los ilegales, pero hay una gran cantidad de personas que oscilan entre esos dos grupos y que el programa busca atraer.

Silva reconoció que una de las principales causas de esa deforestación legal es la provocada por las obras de infraestructura en la vasta región amazónica.

Al respecto indicó que en los últimos años las grandes inversiones en infraestructura, especialmente en carreteras, sin las debidas medidas de ordenamiento territorial, han sido una de las principales causas de la deforestación amazónica.

Señaló que el gobierno considera que es posible atender las necesidades legítimas en infraestructura de la población amazónica, sin que ello acarree deforestación y degradación ambiental, y que para ello es necesario realizar previamente un planeamiento estratégico.

El Plan le concede al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) una papel protagónico, dirigido especialmente a la fiscalización en la selva amazónica.

La región además será monitoreada en tiempo real a través de imágenes de satélite que pondrá a disposición del Ibama el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, lo que permitirá identificar rápidamente los puntos donde se inicie una deforestación.