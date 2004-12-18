Abren archivos

AFP

Dos estados de Brasil —Minas Gerais y Río Grande del Sur— decidieron abrir al público los archivos militares sobre la represión ejercida por la dictadura militar entre 1964 y 1985.

El gobierno del presidente Lula creó una comisión ministerial encargada de abrir los registros de la dictadura.

El Ejército negó durante mucho tiempo la existencia de documentos sobre asesinatos en prisiones del régimen militar que, según la organización Tortura Nunca Mais, es responsable de la muerte de 300 personas y de la desaparición de otras 136 entre 1964 y 1980.

La historia de la lucha política en Minas Gerais estará disponible para el público a partir del martes próximo, gracias a la apertura de los registros del antiguo Departamento de Orden Político y Social del estado.

En Río Grande del Sur, el material fue entregado por un hombre, cuya identidad fue mantenida en secreto, a una periodista que, a su vez, los entregó a los archivos históricos locales.