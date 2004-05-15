Abdala introduce asunto candente

AFP

El grupo político Alternativa Joven, integrante del Partido Colorado y que apoya al diputado Washington Abdala, recomienda en su página web "mucha paciencia" para poder practicar sexo anal, al que describió como un acto "excitante y audaz".

En la página (www.alternativajoven.com.uy) se presenta una columna sobre temas sexuales, donde se publica el artículo Sexo anal: ¿Duele o no duele?, en el que la que se pide "mucha paciencia" porque es la clave del éxito.

Los responsables de grupo, Fernando Amado y Martín Bueno, sostienen que su sector "nace a partir de la inquietud de dos jóvenes que apasionados por la vida política".

"Aparte de condón y lubricante, la paciencia es imprescindible para hacer posible el sexo anal. La penetración inicial es siempre la parte más difícil (...) Si la persona penetrada está completamente relajada, la penetración resultará sin dolor (...) Tómenlo con calma y dejen que sus cuerpos se acomoden. Poco a poco estarán preparados para más", dice la página partidaria.