Abajo, arriba, abajo

AFP

El italiano Calisto Tanzi, de 65 años, fundador de Parmalat, encarcelado el 27 de diciembre acusado de desvío de fondos luego que su grupo fuera declarado en quiebra, es un hombre que se inició en el comercio con un pequeño negocio de leche pasteurizada que terminó convirtiéndose en una de las grandes industrias agroalimentarias europeas.

La justicia desea aclarar qué ocurrió con este potentado, cuyo destino se confunde con el de su empresa, símbolo del éxito en la Italia de la posguerra.

Tanzi fue sometido el viernes 2 a un examen médico en la cárcel de Milán, mientras siete de sus colaboradores, arrestados en esa ciudad y en Parma, respondían a los primeros interrogatorios.

Antes, había sido rechazada una solicitud de arresto domiciliario, por temer la policía que Tanzi destruyera pruebas y escapara.

En Milán, el juez Pietro Carfagna se presentó en la prisión de San Vittore para interrogar al abogado Gianpaolo Zini, ex asesor jurídico de Parmalat, y a Lorenzo Penca, ex presidente para Italia de la empresa Grant Thornton, encargada de certificar las cuentas del grupo.

Los dos están acusados de "asociación para delinquir con fines de quiebra fraudulenta", así como de "calumnia" en el caso de Zini.

En Parma, el juez Pietro Rogato tomará declaración a Fausto Tonna y a Luciano Del Soldado, ex directores financieros del grupo, acusados de haber falsificado los balances.

Tanzi nació el 17 de noviembre de 1938 en Collechio, una localidad aledaña a Parma, en el centro de Italia, donde su padre era propietario de una empresa artesanal de salazón y conservas en salsa de tomate.

A su muerte, Calisto, diplomado en contabilidad, tomó en sus manos la empresa y decidió centrarse en el comercio de la leche pasteurizada, fundando la compañía Dietalat en 1961.

Tanzi acertó con su proyecto y amplió el reparto de leche a otras ciudades italianas, en una época en que las centrales lecheras tenían el monopolio de la distribución de leche fresca entera.

Su intuición le llevó a emplear las más modernas técnicas de conservación y de marketing. Al comienzo empleó el procedimiento UHT, o tratamiento a altas temperaturas, y desde 1963 el de la leche envasada en cajas, de las del tipo Tetrapak.

"Fuimos los primeros en convertir la leche en un producto y en considerarla como un servicio", solía repetir.

En el plano comercial apostó por una amplia gama de leches, con o sin vitaminas y fáciles de digerir.

Su primer gran desafío fue en 1974, cuando la creciente empresa Parmalat empezó a invertir en Brasil. Entró en la bolsa en 1990, pero la familia mantuvo el control de la mayoría de las acciones a través de su holding, la Coloniale Spa.

Casado y padre de tres hijos, Calisto Tanzi contagió su pasión por los negocios a dos de sus descendientes: Francesca, que dirige la agencia de viajes Parmatour, y Stefano, quien como director general de Parmalat también tiene problemas judiciales.

La justicia tendrá que esclarecer cuándo Tanzi y su grupo comenzaron a apoyarse en un entramado financiero presuntamente fraudulento, que acabó con el dinero de ahorristas e inversores en el paraíso fiscal de Islas Caimán.

Hasta su dimisión el 15 de diciembre, Tanzi era un potentado que contaba con una flota privada de aviones y helicópteros, acudía a misa los domingos y tenía afinidades con la Democracia Cristiana. Además, cooperaba en numerosas actividades culturales, deportivas y económicas en su región, lo que le valió en 1988 el Premio de Oro de Parma.