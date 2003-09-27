A la cárcel 20 años

AFP

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica condenó a siete ex directivos del extinto Banco Anglo Costarricense por el descalabro financiero que llevó a la quiebra de la entidad en 1994, tras registrar pérdidas por más de 54 millones de dólares.

El ex gerente de la entidad, Carlos Robles, fue condenado a 24 años de prisión, mientras que seis ex directivos deberán purgar 12 años de cárcel tras la sentencia emitida el lunes.

Robles se encontraba en prisión preventiva, pues había sido detenido un día antes por sus presuntos vínculos como abogado con una red dedicada a las adopciones ilegales de bebés procedentes de Guatemala. El resto de ex directivos se entregaron voluntariamente a las autoridades costarricenses.

El Banco Anglo Costarricense cerró sus puertas en 1994 luego de que su junta directiva aprobara compras ilegales de títulos de deuda externa latinoamericana realizadas a través de la firma Ariana Trading And Finance (ATF).

La compañía ATF era propiedad de los hermanos chilenos José Luis y Mariano López. Estos se fugaron de Costa Rica y permanecen en Chile como prófugos de la justicia costarricense que dictó una orden de extradición que no ha sido ejecutada por las autoridades chilenas.

Todos los condenados deberán resarcir al Estado costarricense por una suma total de 93,11 millones de dólares. Aunque el Estado espera recobrar una parte muy pequeña, porque la mayor parte de los bienes pertenecían a los hermanos López.