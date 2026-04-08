Peñarol vs. Nacional en vivo: el tercer clásico de la temporada de la LUB se pone en juego en el Palacio
El Carbonero va por quedar a un partido de asegurar el primer lugar, mientras que el tricolor busca cortar dos caídas al hilo ante su tradicional rival, para seguir prendido a la lucha por el "2".
El clásico entre Peñarol y Nacional, en el Palacio, completa la tercera fecha de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, a las 21:30 horas. El Mirasol, va por un punto que lo deje a una victoria de asegurar el primer lugar de la fase regular, mientras que el Bolso, intenta quedar por encima de Aguada en la pelea por la segunda posición, que otorga ventaja de localía hasta las semifinales. Arbitran Andrés Bartel, Alejandro Sánchez Varela y Diego Ortiz.
El partido es transmitido por VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y por Antel TV va gratis, para usuarios que tengan un plan de Internet de $1650 o superior de la empresa de telecomunicaciones uruguaya. Para acceder al contenido, se debe asociar la cuenta a MiAntel. Además, para el exterior lo emite Antel TV Internacional que tiene un precio de suscripción de 9,99 dólares al mes, e incluye también el fútbol. La otra opción es Básquet Pass, que pasa todos los partidos del torneo.
La previa
El Carbonero llega entonado, con tres triunfos consecutivos, pero golpeado desde lo sanitario. Skyler Hogan, que fue reemplazado temporalmente por Mikh McKinney, extranjero que viene de desempeñarse en México, y que es del conocimiento de Leandro García Morales, al haberlo dirigido en Astros de Jalisco.
Nacional viene de un triunfo agónico ante Malvín, con doble de Ernesto Oglivie, igualando la línea de victorias del Playero, Hebraica Macabi, Aguada. El clásico será su penúltimo partido previo a la Basketball Champions League Americas, que la definirá en Buenos Aires, en el Final Four. Connor Zinaich seguirá ausente, y Álvaro Ponce decidió por James Feldeine, Ernesto Oglivie y Erik Thomas, para conformar su tripleta de foráneos.
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