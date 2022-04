Warm Punch en un británico triunfo en Maroñas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La nacida y criada en el haras Viejo Molino logra su segundo clásico de forma consecutiva en carreras con largadas paralelas a la Avenida Belloni.



Tras obtener el Diana el pasado 26 de marzo, sobre la milla, la defensora de la sedas Infinity and Beyond volvió a las lides y repitió fórmula y triunfo, se vino de gateras al disco demostrando que le gusta moverse en vanguardia y defender la misma con uñas y dientes.



Desde apertura de gateras la A Little Warm movió los relojes, se despidió de su compañeras de viaje Onthefield e Inalcanzada que no lograron seguirle el tren.



Tiene Warm Punch un muy buen futuro en pruebas estelares en este tipo de pruebas estelares, mueve el reloj, es muy generosa y guapa a la hora de definir.



Suprema D’Or cumplió con creces con sus huestes, obtuvo un valioso segundo lugar en estelar de grupo a cuerpo y cuarto, fue tercera Onthefield a tres largos cerrando el marcador rentado Registrada Joy. Fue quinta Original Cash.



La carrera se hizo con Warm Punch en delantera seguida por Onthefiled e Inalcanzada, detrás se ubicaban Original Cash, Registrada Joy cerrando la corta fila Suprema D´Or.



Pasaron los primeros 400 en 23”28, frente a Villa Violeta tomó cuatro cuerpos de ventaja seguida por las defensora del Phillipson dejando tercera a Inalcanzada y por fuera acortaba Original Cash.



Al entrar a la recta de tribunas, 800 en 45”18, da Silva mira a sus rivales, venía con buena ventajas a su favor, desde el fondo acortó Suprema D´Or para ser escolta dejando tercera a Onthefield.



Otro punto para el Viejo Molino con la hija de Punch Glory que logra su tercer victoria estelar de su carrera.