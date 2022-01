Viernes celeste en Meydan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No será un viernes cualquiera para el turf de la región a nivel internacional ya que la pista de Meydan es foco de todos los aficionados al turf. Son tres los caballos que figuran anotados en la reunión de Meydan, a las 12:10 será turno de Kiefer y Quality Boone en el UAE 2000 Guineas Trial Presented By Al Furjan By Azizi, prueba sobre arena con 1500 metros de extensión que marcará un hito en la historia de nuestra actividad.



Kiefer, el invicto que reviste bajo los cuidados de Ricardo Colombo vestirá los colores URU del Hs. San Pedro y será conducido por el jockey Héctor Fabián Lazo (ganador de las últimas cuatro estadísticas en Maroñas) en su primera incursión en el fastuoso hipódromo de Dubai. El equipo de Colombo se completa con el también jockey Eguard Tejera que viajó hace semanas a varear al Drosselmeyer hasta la llegada de Lazo que se dio hace unos días.



Kiefer y Lazo correrán con el número uno y largarán del partidor ocho. Y con mandil dos saltará a la pista, por segunda vez en la temporada, Quality Boone, que tuvo un debut soñado en prueba sobre 1400 metros y buscará la segunda al hilo. El defensor de la sedas Guará del Sur será conducido por Vagner Leal y presentado por Antonio Cintra que juntos van por la tercera victoria de la actual temporada. Ambos tendrán rivales de categoría, uno de ellos es Albahr, un nacido en Inglaterra, defensor de las poderosas sedas del Godolphin que viene de cuatro victorias al hilo en su país natal, todas de ellas en césped. Sus 111 de rating marcan la importancia de la presencia del Dubawi que será el rival a vencer por los nuestros. La carrera, ubicada en tercer lugar que reparte 60.000 dólares en premios larga a las 12:10 y puede observarse en awaan.ae/live/25/dubai-racing.



Al cierre de la jornada (14:30 local) también con la dupla Leal - Cintra y luciendo los colores La Pomme, tomará parte Ajuste Fiscal.



El Ioya Bigtime estará en el Aliyah By Azizi, en arena y 2000 metros enfrentando a 15 rivales. Sube 400 metros el ganador del Ramírez de su última participación en Meydan en donde llegó, en su rentree de nueve meses, en quinto y meritorio lugar.



Ajuste Fiscal deberá enfrentar a Rebel’s Romance, el ganador del UAE Derby de la pasada temporada y que realiza su rentree en esta prueba.



Los hípicos tenemos cita asegurada con el celular o la computadora para ver en acción a los tres pingos que se abren lugar en un hipódromo de primer mundo.



Impredible, 3 y 4 de junio





Está la fecha de un nuevo remate Imperdible, los días viernes 3 y sábado 4 de junio, la jornada antes de la Serie Campeones son los días seleccionados para la dispersión de los haras Estrella del Sur, Flanqueadores, Rapetti y Los Méndez.



El viernes se subastarán entre 10 o 12 ejemplares y el resto serán vendidos en el haras Rapetti, si las condiciones sanitarias lo permiten.



El lote es variado, llegan la primera producción de Overanalyze, la segunda de Majesticperfection, descendientes de Posse, Midas Touch, Asiatic Boy, Fui Tambem y un producto por Gloria de Campeao en un selecto lote de yeguas madres que han enviado a pistas a ganadores clásicos de nivel.



Las madres son descendientes de Elusive Quality, Subordination, Giants Causeway, Tapit, Northern Afleet, Honour and Glory, Wild Event, Roman Ruler, Drosselmeyer, Holy Roman Emperor, Spring Halo, Shangai Bobby, Pulpit, Cagney, Storm Surge, Discreet Cat, Shirocco entre otros.



El Imperdible marca siempre la temporada de remates de la temporada y en estos últimos años han tenido un muy buen suceso. El remate estará a cargo de la firma Zambrano, se aguarda la confirmación por parte de los organizadores si el remate del viernes se hace en forma virtual o presencial.



Recordamos que el Imperdible, en uno de sus remates realizó un avance de viernes con ofertas vía wapp con buenos resultados. Con fecha confirmada, el Imperdible marca cancha.



Las Piedras con jornada de viernes con nueve pruebas



El circo canario viene de buenas recaudaciones de promedio por carrera, en la última jornada superó los 506.000 pesos, con disputa de las Pollas, tras los 692 de la sabatina de inicio de año.



Los pozos dan aliciente a los aficionados en el Pick 4 inicial, diversas trifectas, Pick 3 con Carry Over.



La trifecta de la novena y cierra acumula $55.500 en prueba a gatera llena en donde cabe el destaque para El Negro Dolina, cierran las triple fórmula Charles de Gaulle y Windsor Star sin olvidar a la chance primaria Infinity Day.





Los Vikingos importa un padrillo hijo de Frankel



La llegada de Hydros, un hijo del crack e invicto de pistas Frankel (Galileo) abre muy buenas expectativas. El padrillo, que solo disputó cuatro carreras saliendo ganador en una de ellas, tiene familia Empire Maker con Danehill por línea materna.



Frankel, padre de múltiples ganadores de grupo, tiene un fee de servicio de 200 mil euros, uno de los más cotizados de Europa.



Junto a Hydros llegan dos yeguas madres, Good View, una Dubai Millennium en madre Nayef, grávida de King of Change y Sea of Change, recién retirada de training es hija de Dubawi. Los tres llegan este sábado de mañana.