Vagner Leal: el campeón de la “Copa Libertadores” de turf

El jinete Vagner Leal es oriundo de la ciudad de Pelotas, Río Grande, en Brasil. Vive en Uruguay desde hace tres años. Entre varias de las importantes carreras que obtuvo, la más importante fue la lograda con el caballo Aero Trem en el pasado Longines Gran Premio Latinoamericano disputado en Maroñas hace unas semanas.



La prueba, que es la más importante de la región, la corrieron animales que viajaron desde Chile, Argentina, Perú, Brasil y Uruguay. Al momento del triunfo y al regresar con Aero Trem al podio, Leal se sintió un uruguayo más, y tras la conversación que Ovación tuvo con él, no es la primera vez que ocurre.



Con el desayuno terminado, en el fondo de su casa a media cuadra del hipódromo, y tras una mañana de trabajos en la cancha, Leal comenzó: “Nací en la ciudad de Pelotas en Río Grande, desde muy pequeño me gustaban los caballos, dejé la ciudad y me crié hasta los 12 años en el campo, en una estancia. Volví a la ciudad y con 15 años comencé con las pencas”.



Inicios. Con un portuñol que tiene más de español que de portugués, Vagner siguió relatando sobre sus primeros pasos en la actividad: “Enseguida me mudé a San Pablo en donde estuve por casi 20 años. Recién a los 18 años pude ingresar a la escuela de jockeys, que es la edad límite, y aparte no tenía el peso suficiente para poder ingresar. Durante dos años cursé en la escuela y mientras dura el curso podés correr. En ese tiempo debés ganar 70 carreras, yo tuve mucho apoyo de mucha gente, había propietarios de Rio Grande do Sul que me conocían y me apoyaron a que entrara a la escuela y me daban caballos para correr. Pero también recibí apoyo de los profesores y entrenadores locales, que cada día me veían y me daban montas. Me recibí de jockey en 2002, corría en Cidade Jardim, hipódromo de San Pablo y en una época me mudé a correr a La Gavea, en Rio de Janeiro, ya que firmé un contrato con el stud Estrela Energía, un propietario muy fuerte de Brasil que en 2010 ganó la Dubai World Cup con Gloria de Campeao. Luego volví a San Pablo con otro contrato por 7 años”.



Triunfos. Leal tuvo buenos logros en su tierra natal, “gané el Gran Premio de Brasil en 2007 en La Gavea con L’Amico Steve; durante ese tiempo gané pruebas de la Triple Corona, logré dos Derbys en San Pablo y también clásicos importantes en los Mitin de los dos hipódromos. También tuve la oportunidad de viajar en 2008, Antonio Cintra me participó para ir a correr a Dubai, tras ese viaje nuestros caminos no se cruzaron, hasta que coincidimos aquí en Maroñas”



Leal en 2011 firmó otro contrato que diez años después daba sus frutos : “Firmé contrato con el stud Hs. Old Friends (propietario de Aero Trem) en Brasil, ganamos varias carreras de grupo y nos fue muy bien, durante esos años gané varias estadísticas, en 2012 me casé con la jocketa Josiane Gulart, en 2013 recibí una oferta y viajé a Singapur, me quedé un tiempo, volví a Brasil por decisión propia, estaba ganando carreras pero no como yo pensaba. Me faltó experiencia de estar mucho tiempo fuera de casa. Esperaba pelear las estadísticas y, como no se dio, regresé”.



Uruguay. En Brasil en esa época ya no estaba bien. “Los premios no eran buenos y comenzamos a estudiar para dónde ir. En 2013 vine a correr al caballo Uareademon a Maroñas y me gustó mucho todo, regresé en dos oportunidades a correr dos veces el Ramírez y comenzamos a mirar a Uruguay como una gran oportunidad. La primera vez que vine, en 2016, me daban solo la patente para correr a mí, pero no a Josiane. Pero en 2018 cuando me llamó el stud Hs. Old Friends para radicarme aquí, esa vez aceptaron y le dieron la patente a Josiane para correr. Hicimos la valijas y nos vinimos”.



Nos referimos a Aero Trem y Leal dijo que “es uno de los mejores caballos que he corrido, me dio la carrera más importante de mi vida. Ganar un Latinoamericano es una carrera soñada por todo jockey; es la carrera más importante de la América del Sur”.



También se refirió a su viaje a Dubai: “Fue increíble, una experiencia maravillosa. Ahora en principios de diciembre estamos viajando a Dubai y creo que en esta vez vamos a tener mejores resultados, los caballos están más adaptados al clima, al viaje, fueron más temprano y desde Inglaterra fue un viaje más corto. Ahora podemos correr en todos los hipódromos, no solo en Meydan y eso será mejor”.



Al cierre, Vagner señala que “ganar un Latino es una alegría muy grande, lo que tenía en mente para Aero Trem era hacer una buen carrera, que el caballo hiciese lo mejor en una carrera muy exigente; se veía difícil ganar el Latino por los caballos de afuera que llegaron, mismo por Atlético el Culano, el otro representante de Uruguay. Cuando gané sentí algo indescriptible, la gente saludando, es increíble”.



CELESTE. “Me sentí un uruguayo más. Te cuento, lo mejor que sentí como uruguayo fue cuando empezamos a correr en Meydan, eso fue muy lindo; cuando hablaba con la gente de aquí, y nosotros corriendo las carreras allá, parecía que estuviésemos jugando la Copa Mundial de fútbol. Nos contaban que la gente paraba y miraba todas las carreras que corrían los caballos, en Brasil no estábamos acostumbrados a esto. Fue inimaginable, la pasión de la gente apoyando, queriendo que todo saliera bien. Después volver aquí, ganar el Latino, agarrar la bandera uruguaya, poder saludar al pueblo y agradecer por estar hinchando por nosotros, no tiene paga. Aquí somos uruguayos, les agradecemos por todo lo que nos proporcionaron, por el apoyo, es increíble”.



Leal quedó en familia, preparando la valijas. En los primeros días de diciembre viaja a Dubai, lo espera Antonio Cintra y todo el equipo. Por cuatro meses correrá a los caballos que ya están en Meydan y a los que viajarán de aquí en los próximos días con la chance también de conseguir un manager para correr a otros caballos durante este tiempo. Éxitos a este riograndense de nacimiento, un trotamundos de la actividad y uruguayo de adopción.