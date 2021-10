El Turturiello a manos de Kiefer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Victoria para el descendiente de Forestry, Kiefer

​El potrillo Kiefer había llamado la atención en el día de su debut ya que tras una mala suelta logró imponerse de muy buena forma en prueba sobre 1300 metros en excelentes 1´16”99.

En el clásico Constante Turturiello el pupilo de Ricardo Colombo no solo repitió su debut, lo mejoró y de qué manera, derrotó a Nouvel por un cuerpo y tres cuartos en valioso 1´23”58, fue tercero Nardone a dos y medio, cuarto el tordillo Nadie te Olvida a un largo cerrando el semáforo Don Bimbo.

Una gran victoria del descendiente de Forestry defendiendo las sedas del Hs. Don Pedro que se lleva su primer halago a nivel estelar. El próximo mes de noviembre se corre el clásico Argentina sobre kilómetro y medio y observando la forma de armar las campañas a su cuidador, no se duda que este Kiefer siga los pasos de Grand Salute y Jump High.

La carrera tuvo a los defensores del Hs. Elguevil en delantera seguidos por Nardone, Man Campeira y Superior Ave. Movieron los relojes, pasaron los primeros 400 y 800 en 23”44 y 46”04 respectivamente mientras que Kiefer venía a mitad de lote.

En los 400, la yunta no aflojaba, Nardone tampoco, Don Bimbo lo intentaba y por fuera se comenzó agrandar la figura de Kiefer que alcanzó en los 150 para marcar extrema supremacía sobre sus ocasionales rivales.



Las sedas del Stayer con Quillan y F. Olivera al tope del marcador

Formidable la tarea de Fernando “Chino” Olivera en lomos del norteño Quillan que se adjudicó de forma corta el clásico Alfredo de Castro Pérez.

El pupilo de Luis Signoretti detuvo los relojes en 1´36”64 para derrotar a Sub Manner por medio cuerpo, fue tercero Don Pata a cuatro cuerpos cerrando el semáforo Don Casmurro y Emperor Hulk.

La carrera se le hizo a gusto a Olivera ya que salió adelante, fue Don Pata el que lo acompaño durante gran parte del trayecto de la recta opuesta, detrás quedaban Mongo Aurelio, Don Casmurro, Sub Manner delante de Emperor Hulk y Alcalde del Norte que cerraba la corta fila de la prueba.

Frente a Villa Violeta Fernando Olivera movió al Forestry para tomar ventajas deteniendo relojes en 23”85 y 47”43.

Cuando Quillan entró a los 550 finales, Olivera se quedó quieto, varios movieron para ir a buscarlo, desde mitad de lote y por flanco externo salió Sub Manner que en los 250 le entró al cuerpo, en los 150 igualó y hasta llegó a tomar pequeñas ventajas.

Bastó que Olivera lo llamara al orden para que Quillan reaccionara y volviese a tomar ventajas sobre un Sub Manner que hizo todo para la victoria pero tuvo que ceder con el defensor del Stayer.

Carrera para ver y disfrutar, la guapeza de Quillan y la nobleza de Sub Manner.



En el Pacheco el triunfo viajó al canario

Fue la primera ganadora de la generación 2018 el pasado diciembre en Maroñas para luego caer en el primer clásico en Maroñas en donde sufrió un problema sanitario para quedar en el box durante varios meses.

Tras ello tuvo una opaco regreso en la Polla para rehabilitarse de inmediato en una prueba de condición sobre doce cuadras en apretado final.

Un mes más tarde anota en el clásico de la víspera y con una magnífica conducción de Fabio Guedes y presentación de primera por su padre Heriberto.

La descendiente de Trinniberg y Lady Fund confirmó que los tiros ideales para moverse el estas lides son los intermedios, en su regreso ganó en 1200 y la estelar dominical tuvo 20 metros más de recorrido lo que demuestra la defensora de las sedas Deloscinco que será pieza de suma utilidad.

Saltó la pedrense en delantera, tomó ventajas sobre Adessa Mine quedando detrás Pipoca - que no largó presta -, Pride ´N´Joy Monifa y Rubia de Mora.

Cuando giraron el codo y entraron a la recta de tribunas, con parciales de 23”55, 46”76, Guedes siguió manejando los hilos de la carrera.

En los 300 salieron varias a pedirle cuentas, la de Guedes supo aguantar, las rivales acortaron para escoltar a Bella Ciao en 1´25¨43, fue escolta Monifa al cuerpo, tercera Pride ´N´Joy a medio pescuezo cerrando el rentado Adessa Mine.