El triunfo fue locatario

No hubo sorpresas, los locales se hicieron fuertes y lo hicieron principalmente con quien era el favorito de la prueba. O’Connor ganó sin dejar ningún tipo de dudas. Lo otro que quedó claro es que los únicos visitantes que pueden pelear en esta pista son los peruanos, para el resto, la empresa es demasiado difícil desde antes de largar.



Es una cancha brava, por como es la arena, pesada y profunda y por como son los codos, casi esquinas.



Pero pese a todo, la ilusión y la confianza estaban intactas, lamentablemente el resultado no acompañó el enorme trabajo realizado por los equipos de trabajos encabezados por Antonio Cintra y Luis Belela.



Atlético El Culano fue noveno, amagó con llegar bastante más cerca pero no tuvo fuerzas en los metros finales. Pudimos hablar brevemente con José Da Silva y nos dijo textualmente, la cancha es muy complicada. Sin dudas el pingo del Hs. Bage Do Sul la padeció.



En tanto Justice Cat que venía bastante cómodo en el opuesto comenzó a mermar a falta de 600 metros, Emanuel Pérez le dio el último fustazo a falta de 300 metros para el disco y cuando vio que no tenía más nada dejó de exigir al defensor del stud Tata Martín. Algo le pasó a nivel orgánico seguramente ya que pese a la dificultad de la pista y del lote, no se puede calificar su muestra como normal.



Pero mientras nosotros buscábamos explicaciones, los chilenos festejaban. En seis ediciones del Latino realizadas en esta pista se quedaron con cinco. Además en esta oportunidad llegaban con un gran representante que estuvo a la altura de sus antecedentes y de las expectativas. Llegaba a la carrera como el dominador del hipódromo Chile y el caballo a vencer.



Su jockey Jorge González no quiso sorpresas, tras venir expectante, comenzó a mover a falta de 550 metros, en pocos saltos se puso segundo, pasó de largo al entrar a la recta a Super Corinto y se fue rumbo al triunfo.



Al cruzar el disco fueron varios cuerpos al representante peruano que contuvo con lo justo a Win Here. El veterano de ocho años repitió la colocación del Latino anterior mostrando su plena vigencia. Tras venir último y lejos estuvo cerca del segundo puesto. El cuarto lugar fue también para Perú con Nuremberg mientras que el quinto lo ocuparon también ellos con Matarani.



La carrera dejó un sabor bastante amargo, no se pudo ser protagonista y ni siquiera pelear una chapa. Pero la realidad es que para nosotros, pero también para los argentinos, es muy difícil soñar con una gran actuación ya que las condiciones difieren mucho de lo que están nuestros caballos acostumbrados. Momento de retornar para la delegación uruguaya con el deseo de que pronto ambos estén participando en Maroñas con el nivel que acostumbran.-