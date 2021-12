Tres Botas guapeó para un gran éxito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si ya veníamos con un gran nivel en las carreras de este domingo, el último de los clásicos de la tarde nos tenía reservado un gran espectáculo y sobre todo una faena de excepción.



Es que fue brillante lo que hizo Nicol Matías Romero sobre Tres Botas para que la hija de Trinniberg se quedara con el Gran Premio Estimulo (G2).



Tres Botas tiene una sola forma de correr y es de punta. Así salió, a enseñar el camino sin importarle lo que sus rivales hicieran.



Lo que estas hicieron fue no dejarla tomar vuelo, porque Carola C y New Julia la traían controlada. En el codo se juntó el lote y Queen Boudica también estaba cerca.



Cuando entraron a la recta había amenazas por todos lados para Tres Botas y la realidad es que New Julia llegó a sacarle ventajas pegada a los palos.



Pero allí Tres Botas sacó todo lo que tenía, guapeó durante 200 metros y en una batalla sin tregua ante New Julia logró dar vuelta la historia y ganar una carrera hermosa. Incluso esa entrega la logró poner a cubierto de Notizia Buonna que remató con fuerza pero debió conformarse con el tercer puesto.



Tres Botas empleó 2’03’’91 para cubrir las 20 cuadras y quedar lista para el Gran Premio Ciudad de Montevideo. El año pasado la ganadora de esa carrera llegó desde Las Piedras y ahora Chávez y equipo sueñan con hacerlo.