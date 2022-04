El Treinta y Tres acaparó la atención de potrancas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay que hacer memoria e irse a la temporada que va del 7 de enero de 2021 hasta el 6 de enero del presente año. Esas son las fechas de inicio y cierre para elegir las ternas de las Distinciones Maroñas; luego, en base a suma de votos, se tendrá a los distinguidos de cada una de ellas.



Se entiende que estar en una terna ya es un mérito. Igualmente cada propietario, cada entrenador, cada jinete involucrado en cada uno de los ternados piensa que si se llegó hasta la terna se ilusiona con una estatuilla.



La fiesta de Distinciones tendrá la entrega de 15 estatuillas a la que se le suma el Maroñas del Año, que no es por votación, sino decisión pura y exclusiva de las autoridades de nuestro hipódromo.



Entre las ternas hay varias que se podrá decir que están cantadas, otras que se deben haber definido con bandera verde al abrir los sobres de los cinco votos, las Asociaciones de Criadores, Propietarios, Jockeys y Entrenadores, Comisión Hípica y un voto de toda la prensa hípica que conforman, los 14 votos, uno solo.



La reunión se realizará en el primer piso del palco oficial; se anuncian notas y los clásicos discursos de cada año.



Tras la entrega de las 15 estatuillas se procederá a entregar el Maroñas del Año. Es hora de Distinciones, es hora de aplaudir a los mejores.





Dos especiales el sábado en Maroñas



El especial Frank Hughes, sobre 1.400 metros, es la prueba que abre la jornada hípica este sábado. Sólo seis animales anotaron en la carrera: Noche de Bandoneón (57), Este Dorado (55), Better Cops (56), Gavilán (52), Mongo Aurelio (53) y Bravo Rival (56). Al cierre va el Rendija, que tiene 13 aspirantes sobre 12 cuadras. Por empalizada larga French Girl (58), hacia afuera van Espadilla (54), La Bonita (55,5), Classique (56), Open Secret (53), Risent Day (57), Norah Jones (53), Most Win (54), Peliteeth (52), Francesita Keep (51), Turkiza (53), Pepenadora (53), Possible Blink (53) cerrando la lista y largando por afuera Strange Ave (62). En Las Piedras, en la de viernes, se corre el Preferencial Municipio de Las Piedras. Serán de la partida Travesuras (55), Perla del Saba (57), Lady Drink (54), Missiadura (57), Punch of Warm (57), Linda Effect (57), Rebusila (55), Rusa As (51) y Leoparda Lina (57).





​Catorce féminas de la generación 2019 alistarán en las gateras del único clásico sabatino, sobre césped con 1.300 de distancia



Catorce potrancas anotaron en la víspera para tomar parte en el clásico Treinta y Tres Orientales, Listado, sobre trece cuadras en pista de césped. Las huestes de cada una de las participantes mostraron sumo interés en correr en la estelar previa al Juvenile Fillies, para las nacidas en nuestras praderas, como así también para las foráneas ya que no tendrán prueba estelar hasta la disputa del Criterium G2 que consagra a la mejor potranca del año.



Sin la presencia de la líder, Cuanto te Quiero, ejemplares que no conocen la victoria, invictas, ganadoras en Las Piedras y/o Maroñas, ganadoras clásicas y debutantes alistarán en los partidores de la 14ª prueba de la jornada de 18 del próximo sábado en Maroñas.



La yunta del Monte Nativo van con mandil uno, Ofelia y Onomástica, luego irán Dog Bride, Bruxelles, Esquadra Azul, Amarula, Liga da Justicia, Leave a Message, Gladys P., Linda Sorpresa, Cafetina, Rock Cuántica, Olympic Medal cerrando nómina y con largada por andarivel externo Pretty Day. Más que atractiva contienda con chances para todos los gustos.