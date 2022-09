Tomsk se les vino de gateras a la sentencia en el cortometraje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando se abrieron los partidores del clásico José De Giuli y Rogelio Rodríguez en el palo de los mil, el gran favorito Freedom of Speech no saltó presto, pero sí lo hizo el radicado en Las Piedras Tomsk que se les vino hasta donde se cobra con eficaz tarea de Eric Acosta en lomos del pupilo de Gustavo Acosta.



El siete años descendiente de Iván Denisovich venía de lograr dos victorias en lares canarios tras ser NP de Palagio en prueba estelar en Maroñas.



En este caso, el oriundo de Cerro Colorado, Eric Acosta, tenía idea de venir cerca de los punteros. Al no mover de aire el favorito, Acosta fue hábil y al largar bien se encargó de mover los árciales junto a Lazcano quedando a un par de largos de Freedom of Speech dejando detrás a Bar Aorcena, Inquebrantable y Mango Jangle.



Los punteros detuvieron los parciales en 22”59 y 45”44, ya en los 400 finales Tomsk domina a su compañero de punta, Menyou mueve al suyo y van en busca del puntero.



En los 200, Tomsk mantenía la vanguardia, en la última cuadra Freedom of Speech le entró a las grupas, solo para ser escolta a cuarto de cuerpo de Tomsk que paró el reloj en muy buenos 57”87 para llevarse la única prueba estelar del fin de semana en el Hipódromo de Maroñas.



Fue tercero Mango Jangle delante de Lazcano y llegó quinto Bar Arocena.



Los kilos son medallas y la frase quedó bien demostrada en el handicap especial Antonio Araujo disputado ayer por la tarde en la arena del Hipódromo de Maroñas.



El triunfo del top-weight Don Bimbo no admite discusión alguna. Los kilos que le adjudicaron al defensor de las sedas Hs. Bage do Sul eran, a priori, los que debía cargar y el descendiente de Alcorano lo demostró en la pista. Ganó de muy buena forma, derrotó al pedrense Nostradamus por cuerpo y medio a quien le dispensaba 5 kilos empleando 2’18”90 para recorrer las 22 cuadras pactadas.



El pupilo de Antonio Cintra anotó en el clásico Las Piedras, lo borraron y anotó para este especial. El resultado le dio la razón a sus responsables. Jose Moura da Silva lo corrió de muy buena manera para que el zaino se llevara la carrera. Fue tercero Que Aguante cerrando el rentado Este Dorado que fue desmontado por su jinete apenas pasado el disco.



Los parciales del especial fueron lentos. En el ecuador de la prueba Este Dorado dominada a Arrogante y tomaba la punta mientras que Don Bimbo acortaba por fuera y Nostradamus daba vuelta el codo en último lugar.



En los 400 Nicol Romero impulsó al suyo y no pudo con un Don Bimbo que por andarivel externo tomó ventajas en los 200 para ganar de forma neta y clara. Punto para el Bage do Sul.