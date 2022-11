Un súper domingo de Gran Premio Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se viene un gran fin de semana en Maroñas, en donde este lunes se conformaron 25 competencias. Un número alto de cotejos que se repartirán en 11 el sábado y 14 el domingo.



Será ese día cuando tendremos los tres clásicos del fin de semana. En décimo lugar se corre el Carlos Pellegrini (Uru G3) sobre 2.400 metros en césped. Once anotadas en una de las carreras más importantes del calendario sobre esta superficie. La nómina que tiene tres yuntas es de muy buen nivel y tiene en Nathan a su principal figura, caballo que tiene como posibilidad correr el Pellegrini porteño dentro de un mes y medio.



La décimoprimera carrera es el clásico Nicolás Storace Arrosa y Nicolás Storace Montes sobre 2.100 metros en césped. Como cada vez que corre esta temporada, Pacholli es la figura ante sus 11 rivales.



En tanto, en el Nacional que se corre en décimosegundo lugar de la jornada son 13 los anotados. Halo Fever, que ganó el Jockey Club le da la revancha a Last Action Hero, escolta en las dos gemas. Little Stuart y Don Savater son otros dos nombre grandes de la carrera.