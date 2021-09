El Stud Book es central de la jornada dominical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clásico Stud Book Uruguayo es la base de una jornada de diez competencias en el hipódromo de Maroñas.



Con nueve féminas en gateras en el boquerón de los dos mil, varias son las que presentan credenciales como para llevarse la prueba que reparte 561 mil pesos en premios y larga a las 17:00 horas.



La buena de Congratulations mantiene invicto de tres presentaciones. Hizo coincidir debut con podio en el debut, al mes obtuvo el Jorge y Melchor Pacheco para luego, tras larga inactividad, realizar su reentré en prueba de condición sobre 1300 metros (25 de julio) para ganar con facilidad.



La pupila de Cintra sube en metros a recorrer y en calidad de rivales. Le confiamos el voto.



Varias pugnaban por el carta de enemigo, que se la prueba la pedrense y campeona Tres Botas, que tras obtener el Distaff fue escolta en el Agraciada y cuarta de Onthefield en grama.



Justamente la defensora del Phillipson es la tercera en discordia. Llegó detrás de la de Chávez en arena y la derrotó en grama. Bravísima.



Se suman Queen Boudica y New Julia como rivales de riesgo en una carrera en que no cabe el descarte.





Cortometraje de lujo al cierre

En un handicap especial hay muchas variantes para observar en la previa.



Una de ellas es el plomo que lleva cada pingo; otra, el metraje de la carrera y el lugar por donde largan cada uno de los participantes.



Desde cajón 10 y cargando 61 kilos va Ilustre Posse a revalidar sus grandes triunfos en el Folle y Campeones Juvenile Sprint del pasado año. Tras ello tuvo de las buenas y de las otras. Supo ganar en el Reapertura pedrense, viene de competir ante los mejores velocistas del medio. Sus 61 kilos hablan a las claras de su chance. Lo elegimos.



Y si los kilos equiparan y el lugar de largada en un especial es clave, Macuka parte de gatera dos. Es buen saltador, gusta de mover los relojes y hacen bien tandem con “Rufito” Rosas. Intentará venir entre los de adelante y definir.



Makalu viene de dos buenos triunfos, el último en el pedrense, con 57 kilos, largando del 10. Ojo con el de Peralta.



En carrera que tiene 160 mil de pozo de trifecta, es perfecta para el desquite.





Padrillos con buenos números

Varios de los padrillos radicados en temporada del sur en nuestras praderas presentan buenos números en el norte.



En el Phillipson se encuentra Midshipman, que figura en el lugar 32 del ranking de Estados Unidos con 4,9 millones de dólares de sus hijos ganados en premios.



En el lugar 47 está Orb, la reciente incorporación de varios haras locales con 3,9 millones de ganancias de sus hijos en hipódromos en el norte.



El Malibu Moon trabaja en el haras Cuatro Piedras.



Will take Charge, otro padrillo del Phillipson, se encuentra en el puesto 49.



Tras ellos aparece Algorithms, el semental importado por Rapetti, Los Méndez y Estrella del Sur. Sus hijos han obtenido 1,9 millones de dólares en premios.



En esa larga lista de padrillos también figuran padres y hermanos de sementales radicados en nuestros haras. Lo que sí suena muy bien son los nombrados que, al hoy, están muy bien rankeados en un mercado exigente.