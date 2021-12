Strange Ave se adjudicó el Sisley

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La descendiente de Sloane Avenue supo sortear una mala suelta para ganar en buen guarismo el Especial





La llegada a nuestras praderas del padrillo Sloane Avenue abría para los haras El Palmar, Firmamento y El Santo una gran cuota de ilusión. Su padre, el argentino Candy Ride, amén a ser un excelente animal de pistas, se ha convertido en un padre de padrillos, Gun Runner, su mejor exponente ha terminado esta temporada en los más alto de los rankings de los Estados Unidos.



En esta primera generación el padrillo ha enviado buenas piezas al ruedo. Una de ellas es Strange Ave, una alazana en madre Northern Afleet que tuvo pacientes cuidados del entrenador Liber Mesa y pedidos expresos del propietario de las sedas Los Nelson.



Es por ello que la potranca debutó, llegando en segundo lugar tras cartón, con guía de Lucas Urruzmendi ganó por un campo la de perdedoras. En ambos casos Strange Ave mostró ciertas indocilidades, las que volvió a repetir cuando se llevó la de ganadoras de una en prueba sobre misma distancias que las anteriores, once cuadras.



Ya como ganadora de dos, anotó en el especial Sisley disputado en la víspera en Maroñas, con 53 kilos se transformó en una de las preferidas del público a la hora de acercarse a las ventanillas y, la pupila de Mesa no defraudó a nadie.



Tras una muy mala suelta, tropezó y tuvo algún encontronazo con sus rivales, recién disputadas dos cuadras, su jockey logró acomodarla consiguiendo lugar pegada a la empalizada.



En el palo de los 700 finales quedó igualada a las punteras, Discreet Queen, Devils Champ, Alta Gama, Pepenadora y Campechuela que detuvieron relojes en 22”36 procedieron girar el codo y entrar a la recta final.



En un lote de doce yeguas, Strange Ave quedó como dominadora seguida por Discreet Queen, por dentro intentaba terciar Boca Beach, Campechuela buscaba no perder pisada al igual que Alta Gama y Pepenadora.



A falta de 300 para la meta, Urruzmendi venía sin tocar a la suya, Discreet Queen buscaba acortar y desde el fondo acortaban Shady y Marsala T.



Cuando parecía que las rivales le daban alcance a la de Mesa, esta reaccionó y mantuvo ventajas sobre Shady que fue escolta a cuerpo y cuarto en buenos 1´05”67, quedó tercera Marsala T de buena carrera dejando en el último lugar del marcador rentado a Discreet Queen. Fue quinta Alta Gama.



Para ilusionar el triunfo de la defensora de Los Nelson que corre, sin cuento.





Embarque con nuevos nombres



Con sorpresa en la jornada de ayer recibimos la información que uno de los grandes candidatos al Maroñas de Reyes viaja hoy rumbo a Meydan. Es que el potrillo Bet Law sale rumbo a Meydan para unirse a la delegación de Antonio Cintra y mayor sorpresa fue que el crack argentino, ganador del pasado Nacional, Irwin, se unirá en el próximo mes de enero con la ira puesta en el UAE Derby de fin de marzo. En el avión también tiene su lugar el pupilo de Ricardo Colombo, Kiefer.



Hoy anota Quality Boone en una carrera condicional para debutar en el mayor hipódromo de Meydan el próximo jueves.



Tanto El Patriota como Perfect Love tienen como meta poder correr en el Mitin de la Saudi Cup sin descartar que compitan en Meydan en las próximas semanas.



La mala noticia que llega desde Meydan es que, en un hospital equino del hipódromo, falleció la pinga Dama de Ferro.