El Sisley es para ellas sobre 1.100

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un más que atractivo handicap especial Sisley es la carrera base en Maroñas en la jornada de domingo.



Llamado sobre once cuadras para ellas con docena de participantes, en donde, los kilos y el trámite jugarán un rol fundamental a la hora de que las que definan se acerquen a los umbrales del disco.



Poco y bien ha corrido Strange Ave, en su debut, cayó en el disco, a la vuelta acalambró a sus rivales en excelente guarismo, registro que repitió entre las ganadoras de una.



Se muestra indócil la defensora de los clásicos colores Los Nelson, si larga de buena forma, y no se tira hacia afuera, con 53 kilos gusta para que se venga de gateras al disco. Será conducida por el aprendiz Lucas Urruzmendi.



La buena de Shady no necesita presentación, ya tiene marcadores estelares frente a la mejor velocista del medio, Girona Fever, sin la hija de Texas Fever en la pista, es enemiga de sumo riesgo para la pupila de Mesa. Las sedas de color lila se pueden venir a tope, pero, los 3 kilos de diferencia, inclinan la balanza para la Sloane Avenue.



Risent Day tiene buenas tabuladas, es otra que puede terciar al igual que Boca Beach.



Largan 18:20 desde el palo de los 1.100, con emoción, adrenalina y teletimer al rojo vivo en la octava de domingo.