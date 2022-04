Roundofapplause se destaca en la estelar de este domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras caer en el clásico Otoño el pasado 26 de marzo el ganador del Gran Premio Jockey Club, Roundofapplause, va por la revancha en la milla del Benito Villanueva, prueba estelar de esta tarde en Maroñas.



El descendiente de Fortify, tras obtener el segundo eslabón de la triple corona 2022, no llegó lejos en Derby y Ramírez para luego bajar a distancias intermedias.



En febrero derrotó a Sócrates en el Milia por cuarto de cuerpo en competencia que Bang Bang Boom (con guía de Deividi Gaier) llegó en cuarto lugar a cuatro cuerpos del defensor de las sedas 3 de enero.



Tras ello fue escolta del pupilo de Cintra en la milla del Otoño a dos largos de Bang Bang Boom que contó con una destacada tarea de Fabio Guedes en sus cruces.



Vuelven a cruzarse en una prueba de élite de distancias medias, al defensor del Viejo Leo lo conducirá Everton Rodrigues que vuelve con la de colores tras su trabajo en Dubai junto al equipo de Cintra. Su última carrera en Maroñas fue el pasado 6 de enero cuando llevó al triunfo a Algo Bueno y busca, Everton, hacer coincidir su rentrée con un triunfo con un caballo supo conducir en mas de una oportunidad y que conoce.



El tercero en discordia es Olimpo MT completando el quinteto que corren el Villanueva, Quillan y Don Pata. Largan 16:30.













El Kentucky está en la mira



El lunes 2 de mayo se sortearán los partidores de la carrera de las rosas



El excelente jinete Mike Smith será la monta del potrillo Taiba en su 28º Derby de Kentucky a disputarse el sábado 7 de mayo.



Con 56 años, Smith corrió su primer Kentucky con 19 años, lo obtuvo en 2005 con Giacomo y en 2018 con Justify y buscará en la 148 edición del Derby su tercer triunfo con el descendiente de Gun Runner que obtuvo en el presente año el Santa Anita Derby y cuenta con grandes chances de definir la prueba que se disputa desde 1875.



Dentro de los posibles participantes figuran el japonés Crown Pride y Summer is Tomorrow, primero y segundo en el UAE Derby G2 del pasado 26 de marzo en el hipódromo de Meydan.



El hijo de Reach The Crown (JPN) - Emmy’s Pride (JNP) se mueve como para ser considerado a la hora de definir a los posibles participantes de la carrera de las rosas, su amplio triunfo en Meydan (en la gran jornada nipona).



Crown Pride nacido y criado en el Shadai Farm en Japón será acompañado en el Derby por su escolta Summer is Tomorrow que llegó a Kentucky tras una temporada de siete corridas en Meydan y Jebel Ali en donde consiguió dos triunfos.



La gran carrera tendrá su sorteo de gateras el lunes 2 de mayo y tiene a Epicenter como a su gran favorito.