Con récord fue podio para Freedom of Speech, Hechicero voló directo al Panamá

Luego de 13 años el récord de los 1.100 metros cayó en el clásico Romántico, Listado en manos del defensor de las sedas El Caverna, Freedom of Speech.



El pupilo de Pablo Duarte (se lee Ivo Pereira) salió decidido a mover las agujas y a correr en delantera con una excelente tarea de Pablo Joaquín Menyou que logra de esta forma un reconocimiento al gran momento que vive en la actividad. Menyou logra también el primer clásico de su campaña.



Freedom of Speech, que venía de escoltar a Palagio detuvo los relojes en 1´01”93 y de esa forma se queda con el récord absoluto de la distancia en el hipódromo de Maroñas, supero por 3” a El Mano Blanca.



Venía el hijo de Wired Storm de cumplir muy buenas perfomances y le entrega a su cuidador, a sus colores, peón y jinete una alegría doble, ganar el clásico y quedar como récord horse absoluto.



En carrera, el cinco años picó fuerte y tomó la punta, hasta los 400 lo acompaño Trueno, cuando Menyou lo llamó, el zaino salió en busca de la carrera y la gloria, le tomó cuatro largos a Mango Jangle que, en larga atropellada arribó en segundo lugar al superar a Socrates por dos cuerpos, que, lo intentó pero no pudo. Clausuraron el marcador Charles King y Blanco Pillo. Ganó Freedom of Speech, con récord.





Cargando 58 kilos, top weight de la carrera, Hechicero hizo suyo el handicap especial Panamá de forma consistente al derrotar a Nostradamus por tres largos en 2’03”46 para así obtener el especial en grama.



El pupilo de Ilaria es titular del Asamblea de la Florida del 2020 y llegaba de clausurar el marcador en la misma prueba en la última reunión de julio a solo cuatro cuerpos del ganador. Bajó a un especial, los kilos son medallas pero al hijo de Adriano no le pesaron de 300 al disco, momento en que Lazo le pidió el resto y el pupilo de Ilaria salió como una exhalación rumbo al disco.



En los umbrales de sentencia, Hechicero le tomó claras y amplias ventajas a Nostradamus que fue escolta que dio esperanzas a sus partidarios cuando dominó en los 250. El pedrense se rehabilitó y demostró que en estos lotes será bravo, siempre.



El puntero Leopardo Real corrió a su manera, adelante, Tuccelli lo llamó al orden en los 400, el alazán respondió pero no pudo con los dos que definieron la carrera.



Cerró el marcador rentado Jumbo, que ensayó su atropellada junto a Hechicero pero no tuvo las fuerzas del ganador.



Arrogante fue quinto, Intocable Z corrió adelante y no pudo mantener el resto, Powertothepeople no cumplió.