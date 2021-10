Rainha Pioneira regresa en el kilómetro del Oribe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando hay un récord vigente, siempre está latente el que intenta alcanzarlo y luego se queda con el mismo. La siete años Rainha Pioneira viene de una racha de once clásicos ganados en forma consecutiva (Enjoy tiene el récord con 13) y acumula en Maroñas 18 podios. Está a uno solo de la espectacular Enjoy, que ostenta el récord desde la reapertura de Maroñas. De ganar en la prueba que supo obtener el pasado año, en ocasión que fue conducida por primera vez con Luis Cáceres (su jockey habitual, Héctor Lazo optó por conducir a Itaperuna), la pupila de Ricardo Colombo estará igualando el récord de la hija de Fund of Funds. En momentos de una alta competividad, con yeguas y potrancas que la han puesto en aprietos a la hoy mejor velocista del medio, Rainha Pioneira marca la cancha y llama al aficionado a decir presente en el hipódromo en un hecho que puede ser anecdótico y para la historia. Se larga a las 16:30. En las gateras de la única prueba estelar sabatina alistarán Girona Fever, potranca que ha mostrado extremas ligerezas e intentará poner en aprietos a la candidata. Completa la triple, Shady..



El especial España y las novedades

El handicap especial España es la primer prueba de corte mayor a disputarse el fin de semana en Maroñas.

Sobre la milla se enfrentarán cinco yeguas en sistema de handicap en donde la defensora de las sedas El Rulito, Queen Louise, con 55 kilos, se muestra con buena chance de obtener la victoria.

Tuvo buenas actuaciones a nivel estelar y de repetir alguna, tiene todo para llevarse la prueba. Anachella, que llega precedida de valioso quinto puesto e Que Felicidad en grama es enemiga y Diputada, con 50 kilos puede ser la sorpresa.



LONGINES CUP. Sobre grama y milla será de la partida la clásica Villa D´Este que le ha sido confiada la monta al norteño Leandro Goncalves que correrá a Miriñaque en el Latino.



MIO MONDO. El del Ximena P volvió a la cancha hoy con el varrador Nico Ibarra pensando en la rentree.



Pluralismo ganó el Preferencial

Cargando 61 kilos, uno de los dos top - weight de la carrera, el cinco años Pluralismo regresó a la victoria en el Preferencial Pablo G. Falero disputado en la víspera en el hipódromo Las Piedras.

La prueba central tuvo en el hija de Pluralista a su mayor estrella de los 150 metros finales al espejo, momento en que Héctor Lazo impulsó al pupilo de Héctor Bacigalupi, quien había tenido un pequeño inconveniente de tránsito en mitad de recta canaria. Luego de ello, el jinete oriundo de Villa Carmen cambió la línea del defensor del Son del Fachi para ponerlo a correr de firme y derrotar de forma corta pero neta a Tomsk por medio cuerpo en valiosos 59”42, en una pista que se encontraba liviana y daba tiempos.

Fue tercero, a cuerpo y cuarto, Machiavello que amagó a la entrada al derecho final pero que no logró concretar. Cerraron Bacana, que por flanco externo descontaba de firme para llegar a un cuerpo del defensor de Los Vikingos, fue 5º Le Blanche que junto a Tomsk movieron de firme la prueba y no pudieron con la arremetida del ganador.



Logra Pluralismo su novena victoria (cuatro en Maroñas y cinco en Las Piedras) en una campaña de 26 carreras y tienen todo para volver a Maroñas a enfrentar a los mejores del rubro.