Rainha Pioneira llegó a su vigésimo triunfo

Con un triunfo, un propietario se llena de alegría, sea la categoría que sea, en la carrera que sea y en el día que sea. Es la felicidad máxima para cualquier burrero, llegar a 20 no debe tener explicación, tener a la yegua más ganadora de Maroñas tras la reapertura tampoco.



Y Rainha Pioneira lo logró, a lo largo de su excelente campaña tuvo a dos socios en su guía, en la primera parte a Héctor Lazo, con el carmense logró nueve podios, tras una decisión de Lazo de optar por Itaperuna, el salteño Luis Alberto Cáceres heredó la monta para no abandonarla más. Con la Pioneering llegó once veces en primer lugar, obtuvieron juntos el Maroñas del pasado año como así también, en una no tan buena. Fue cuarta en el Maroñas del presente año con varias dificultades de tránsito.



Pero, la vida hípica les dio la chance de revancha, Colombo, desde Dubái decidió anotar en el José Serrato disputado en la víspera y la veterana les dio la razón. Ganó y se despidió de las pistas de la mejor forma, batiendo el récord, corriendo la carrera desde el vamos y demostrando, a los que estaban presentes en Maroñas y a los que asistieron por la transmisión de Maroñas, que Rainha Pioneira cerró su campaña de pistas con una fantástica actuación.



En total: 20 ganadas, 15 clásicos, un vientre de excepción. ¡Grande Rainha!





El handicap especial Roberto Ferber prometía acción de apertura de gateras al disco. Varios ejemplares iban con bajo peso, otros recibían diferencias apreciables del favorito Don Pata, un eximio pastero que mejor le viene carreras de largo aliento que pruebas sobre la milla.



Venía, el pupilo de Antonio Cintra, de buenas actuaciones en carreras sobre menor recorrido tras haber llegado cerca del mejor fondista local en grama Athelsta.



De regreso a largadas con gateras frente a las tribunas, el descendiente de Aerosol se hizo fuerte desde los mil hasta el disco momento en que su jockey decidió hacer correr tras pasar, a las grupas del puntero Olympic Melody, los primeros 800 en 48’80 y 1’13”48, parciales que bien se pueden tomar como livianos para la pista de arena.



Entrados a la recta, Don Pata ensayó la disparada, tomó ventajas sobre su compañero de ruta y varios que intentaron acercarse por flancos internos mientras que por flanco externo Jumbo comenzaba a descontar terreno junto a Prelude y Pulpo Ollero que siempre vino cerca del defensor de El Planchón.



El disco encontró a Don Pata con cuerpo y cuarto delante de Jumbo, a misma distancia clausuraron el rentado Prelude y Pulpo Ollero. El ganador, con clásicos a la vista, detuvo teletimer en 2’02”52.