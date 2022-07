Rainha Pioneira entró en la historia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Formidable desde todo punto de vista. Espectacular por la facilidad de su triunfo. Impresionante por el récord de 18 clásicos ganados desde la reapertura. Sin palabras para una yegua de ocho años que logra incrementar a 23 sus triunfos en Maroñas, cinco de ellas condicionales. Sensacional lo logrado por Rainha Pioneira en una campaña sin igual en Maroñas y Las Piedras, 42 corridas, 25 ganadas, dos de ellas en el pedrense, una de las mismas a nivel estelar.



Una yegua que debutó en Maroñas el 6 de enero de 2018, tras 55 meses, cuatro años y seis meses la pupila de Ricardo Colombo corre como una potranca, gana como una adulta y demuestra que es un ejemplar extraordinario que, amén de los récords obtenidos ya nombrados, logra el clásico Asociación de Criadores por cuarta vez consecutiva, otro logro de la defensora del Hs. Belmont.



Ha logrado Rainha Pioneira logros difíciles de igualar, quien lo intente deberá subir empinados peldaños para igualar a la hija de Pioneering, que puede seguir acumulado victorias en el caso de que sus huestes decidan seguir compitiendo en estas lides. Las palmas para su entrenador, capataz, peón, equipo del stud y jockey, Luis Cáceres, que se unió a Rainha Pioneira para lograr en conjunto quince podios.



Fue segunda Original Cash delante de Nopaya Naa en 1’10”47.

on una conducción al óleo de Javier Emanuel Pérez, presentado con los 10 puntos por parte de Aníbal San Martín, el cuatro años Roundofapplause ganó el Gran Premio Presidente de la República URU G3 en fantástica demostración.



El defensor de las sedas 3 de enero, tras disputar los grandes premios Nacional y José Pedro Ramírez llegando en ambos casos a siete largos y medio del ganador Prelude Rye, bajó a distancias medias.



Derrotó a Sócrates en el clásico Millia, fue escolta en el Otoño y tercero en el Villanueva hace dos meses y dos semanas.



Ayer el ganador del pasado Jockey Club regresó a los largometrajes y lo hizo de excelente forma, corrió adelante (junto a Nostradamus) marcando parciales suaves, 25”30, 1’15”61 y 1’41”30 para los primeros 400, 800 y milla respectivamente.



Frente a Villa Violeta, junto al pedrense sacaron varios a Topo do Sul y Pingo que se movían juntos, detrás quedaban Mano Blanca y Olympic Harvard. Metros antes de entrar a la recta, Emanuel Pérez junto a Roundofapplause mantenía a raya a Nostradamus, por flanco externo intentaban descontar Top do Sul junto a Pingo mientras que Mano Blanca lo hacía por dentro. En los 250 el pupilo de San Martín comenzó a tomar ventajas para aventar por varios a Top do Sul y Pingo que empataron en el segundo lugar, fue cuarto Nostradamus. Todo en 2’32”33.



Cuando el starter dio rienda suelta a la docena de féminas del handicap especial Necessaire la pedrense Miss Shaun saltó adelante, tal sus características y se les vino hasta donde se cobra.



La pupila de Heriberto Guedes, conducida por su hijo Fabio gusta de mover cada prueba que le toca disputar. Ayer no fue la excepción, junto a Que Felicidad salieron del boquerón con ventajas, frente a Villa Violeta la de La Coluda le tomó ventajas y apenas entradas a la recta final Fabio buscó a la hija de Brujo de Olleros, sacó varios para llegar con ventajas a la sentencia.



El marcador indicó que la pedrense aventajó a Claudine Posse por dos largos y cuarto, fue tercera Wild Scene a un largo de la escolta, la suplente Trufa Negra, que entró por Humilla, arribó en cuarto lugar delante de Always Blue que descontó arriba para cerrar el semáforo del especial.



Con 17 carreras disputadas, Miss Shaun obtuvo, entre Maroñas y Las Piedras, cinco victorias (una en el pedrense) que incluye por vez primera un especial. Tiene en su curriculum figuraciones estelares de buena factura, le gusta la grama, excepto las del canario sus podios son en verde y con la misma fórmula, adelante y hasta el disco. Con cinco años tiene la defensora de La Coluda y buen porvenir en este tipo de pruebas, mediana distancia y en césped. El triunfo viajó al circo canario.