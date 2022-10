Rainha Pioneira continúa, el Uruguay de Suprema y el Chile para Sócrates

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 6 de enero de 2018 fue el debut en Maroñas de Rainha Pioneira, con Héctor Lazo ganó su primer clásico en agosto del año siguiente, el 25 de septiembre pasó a manos de Luis Alberto Cáceres Aranda con quien obtuvo hasta la fecha 16 pruebas estelares.



Sumadas a las cuatro con Lazo, la defensora del Hs. Belmont llega a 20 victorias estelares, 25 en total en Maroñas que, sumadas las dos que tiene en Las Piedras -una clásica-, la pupila de Ricardo Colombo arriba a 27 pruebas ganadas en nuestros hipódromos que incluye el Gran Premio Maroñas del pasado año.



Así llega a un nuevo triplete en el clásico Verona que obtuvo en 2020, 2021 y este año al igual que el Rufino Domínguez, que lo ganó en forma consecutiva.



Será difícil para cualquier animal llegar al número de clásicos ganados por Rainha Pioneira al igual que por carreras ganadas. En la actualidad la yegua sigue derrochando calidad, guapeza y entereza. De seguir compitiendo no sería de extrañar que sume algún clásico más a su foja de altísimos kilates.



La carrera tuvo a Rainha Pioneira a su máxima figura, varias la siguieron de cerca mientras que Belma quedaba en puestos de retaguardia. En plena recta, sin que Cáceres le pidiera nada, Belma se acercó, Rainha apretó medio acelerador para emplear 1’11” clavados en la 25ª.



Formidable es el momento de la veterana Suprema D’Or que obtiene clásicos en arena, en grama con dos grandes socios, el melense Julio César Méndez y el cuidador Sergio Dorneles.



Es que la defensora de las sedas 0 es 3 se supera carrera a carrera; en la víspera derrotó a las mejores féminas de la actualidad de Maroñas en media distancia reconfirmando con la quinta conquista clásica en este 2022 en distancias que van de los 1400 a 1600 metros.



Vuelve a ganar un clásico de G3 dejando bien en claro lo que corre hoy por hoy con una preparación suprema por parte de Sergio Dorneles y una conducción al óleo de Julio César Méndez que vino, siempre pegada a la empalizada, sin perder un metro, solo sacó a segundo andarivel para ir en busca de la carrera en los 400 final del clásico disputado en noveno término de la víspera en Maroñas.



La alegría de las huestes del 0 es 3 es inmensa, esperaron a Suprema ganando especiales y condicionales y a los seis años se lleva cinco clásicos en cinco meses.



El futuro de la hija de Mogador y Superiora es seguir en estas distancias o subir cuatro cuadras e intentarlo el seis de enero en el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1.



Muy buena lo de Demi Moore que fue escolta a cuarto de cuerpo; fue tercera París Time a misma distancia y cuarta fue Nina Ricci.



El césped y la distancia de 1200 metros le viene de perillas a Sócrates, ya que nuevamente obtiene el clásico Chile en el hipódromo de Maroñas.



La familia Píriz con las sedas del Uruimporta habían triunfado en este mismo clásico en 2021, tras un año son conocer las mieles del triunfo el descendiente de Honour and Glory vuelve al podio de los ganadores al obtener el tercer clásico de la jornada en excelentes 1’08”53, a 27” del récord de distancia.



Sócrates fue el líder de su generación hasta el Criterium. Le tuvieron que mejorar sus indocilidades. Luego de un largo periodo, tras obtener el Criterium, el nacido en el Estrella del Sur y vendido en el Imperdible en Rapetti, Sócrates no fue el mismo.



En la víspera vino siempre en el fuego de la carrera tras los pasos de Bang Bang Boom, cuando entraron a la recta el puntero no cedía, Federico Píriz lo buscó y Sócrates le respondió, se fue en busca del disco a donde llegó con dos cuerpos y medio de ventaja sobre Bang Bang Boom, que mantuvo puestos de escolta.



Fue tercero Mango Jangle a media testa dejando cuarto a Bar Arocena que arriba descontaba, fue quinto Palagio.



Sócrates vuelve a su sitial de privilegio entre los veloces de Maroñas, de seguir en este rendimiento no se descarta que hagan una yunta de ribetes de excepción con Girona Fever en el Maroñas del próximo Mitin.