Quillan ganó el clásico Benito Villanueva G3 en Maroñas

Con una muy buena faena de Fernando “Chino” Olivera el bueno de Quillan derrotó a Bang Bang Boom en el clásico Benito Villanueva G3 disputado ayer en el hipódromo de Maroñas.



El defensor de las sedas El Aníbal venía de cuatro carreras en medio fondo y fondo, en arena y césped y en su regreso a la milla -conducido al óleo por Olivera- obtuvo el Villanueva, llegó con medio largo de ventaja por sobre Bang Bang Boom en excelentes 1’35”88 para recorrer la milla pactada.



El descendiente de Forestry logró su quinta victoria en solo 13 presentaciones, segundo de tinte estelar. Se le agrega el Alfredo de Castro Pérez logrado en octubre del pasado año.



Luego de dos carreras que Olivera no las corrió, también el regreso del Chino le vino al pelo al pupilo de Signoretti, lo trajo levantado durante gran parte del trayecto en el opuesto mientras que Roundofapplause le seguía los pasos al puntero del Viejo Leo.









​En plena recta Quillan entró pegado a la empalizada, fue en busca de los punteros por fuera, cuando Olivera notó que no lograba quebrar al puntero, levantó y buscó por dentro, Bang Bang Boom, tal sus características buscaba irse hacia afuera mientras que Quillan comenzó a descontar por dentro. Everton buscó al suyo, Olivera a Quillan, se trenzaron en lucha para encontrar al ganador con medio cuerpo delante para obtener el único clásico del fin de semana en el jerárquico de Ituzaingó.



La carrera tuvo parte del trámite esperado. Bang Bang Boom en delantera seguido por Roundofapplause (en lugar de Quillan, al que todos esperaban ver en esa posición), tras ellos se ubicaban Olimpo MT, Quillan y en retaguardia Don Pata.



Frente a Villa Violeta, el puntero marcó leves 24”30 para las primeras cuatro cuadras, se le veía bien mientras que a su compañero de ruta, Roundofapplause, venía empujando para seguirlo, a tres largos quedaba Quillan que en el ecuador de la prueba mueve (800 en exigentes 46”41) para quedar junto a los dos punteros.



Al entrar a disputar los últimos 550 metros, Bang Bang Boom se abre, se lleva a Roundofapplause que no responde a la exigencia de su jinete, Bang Bang Boom saca ventajas pero no logra contener a Quillan que se filtra por dentro para ganarle por medio largo. Fue tercero Roundofapplause a cuatro cuerpos dejando cuarto a Olimpo MT a cuerpo y tres cuartos, fue quinto Don Pata. Ganó Quillan e ilusiona.