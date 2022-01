Queenstown obtuvo el Ramiro Segade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche de sábado Héctor Lazo se enteró de que debía suplir a José da Silva que anunció que no podía correr en la jornada de domingo, a mirar videos, palabras del capataz Valdimir de Oliveira y a correr a Queenstown en el handicap especial Ramiro Segade.



Y Lazo cumplió al pie de la letra lo que observó cómo corría la del Gaeta y recordó las palabras del popular “Pele”, trajo a la Kodiak Kowboy en el fondo del lote para buscar, su jockey, andarivel externo para buscar a las que definían de 200 al disco, alcanzó en la última cuadra para llegar con buenas ventajas a la sentencia. Detuvo el teletimer en 1’31”50 para derrotar a Espadilla por cuerpo y cuarto que se filtró por dentro. Llegó tercera Time Out, que dio esperanzas a los suyos en mitad de recta clausurando el rentado Silver Jet.



La carrera no tuvo un ritmo movido en sus primeras cuatro cuadras en donde comandaban Traidora N y No la Soñe, cerca quedaban Espadilla, Silver Jet y Time Out dejando en último lugar a Queenstown en 24”82, de los 1100 a los 700 las punteras movieron para bajar los 48 en ocho cuadras con Traidona N, No la Soñe y Silver Jet en delantera, al girar el codo Time Out arrimó, en los 400 quedaban a la par Traidora N, Silver Jet, se acercaba Espadilla y por afuera Queenstown. En el disco, primera la de Cintra que obtiene su 3ª victoria, 1ª de corte mayor.