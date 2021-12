Quality Boone brilló en Meydan y llegó la primera victoria de la temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con una potente atropellada y de la mano de Vagner Leal, el defensor del stud Guara Del Sur le dio a la delegación encabezada por Antonio Cintra la primera victoria de la temporada 2021/2022.

La CCI France UAE Sponsored by Dubai Chamber era la carrera elegida para que Quality Boone saliera a escena por primera vez en Dubai. El menos conocido de los representantes fue el encargado de hacernos vibrar en grande.

Vamos a entrar en contexto, Quality Boone es un potrillo argentino criado en el haras Santa María de Araras y defensor del stud Guara Del Sur. Hizo su debut en abril corriendo en forma muy discreta. El 6 de junio, el día de Campeones, debutó en Maroñas y ahí sí mostró su nivel, se llevó la de perdedores en brillantes 1’24’’63 al derrotar a Player One por 5 ½ cuerpos. Para tener referencia, su tiempo fue mejor que el de Nopaya Naa en el Juvenile Fillies y estuvo a solo medio segundo del registro de Pingo en el Juvenile.

Tras aquella carrera tuvo un pequeño problema que le requirió un descanso, al volver fue anotado cuatro veces en la de ganadores de 1 y nunca se llenó por lo que viajó sin hacer la reentré. La terminó haciendo en Meydan, con el objetivo puesto en el Carnival que inicia el 13 de enero, sin embargo, mostró otra vez su clase y terminó llevándose el triunfo.

Cargando 61 kilos era uno de los pesados en un lote que lo enfrentaba a 14 rivales que iban de los 4 a los 7 años con diversas procedencias y todo tipo de campañas. En las apuestas previas lo ubicaron a 15 por 1 por lo que no era una de las chances principales del cotejo para los expertos.

Sin embargo, Quality Boone dio otra gran muestra del momento positivo de los caballos de Maroñas. Tras viajar en forma expectante en el décimo puesto luego de largar desde el partidor 14, Vagner Leal buscó paso, lo pudo encontrar a falta de 300 metros y allí el potrillo salió disparado a buscar a los punteros. Con una fuerza notable pasó de largo a pocos metros del disco al irlandés Island Rule sellando el triunfo en 1’25’’38.

Notable faena de Vagner Leal que ya había ganado el año pasado junto a El Patriota en Meydan. Antonio Cintra que se encuentra en Uruguay preparando la jornada del 6 de enero ya que llegará a Meydan para el Carnival ya sumó su primer triunfo de la temporada en la que tiene a Julio Olascoaga como su representante en coordinando todo en Medio Oriente.

Ajuste Fiscal que fue quinto la semana pasada, El Patriota, Upper Class, Perfect Love, Bet Law y el campeón del Latinoamericano, Aero Trem, quien participará de la Saudi Cup, mas el crack argentino Irwin que se sumará en enero forman la lujosa delegación sudamericana de Antonio Cintra en Dubai.