Los potrillos a gatera llena, ellas por el primer eslabón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Les llegó la hora a los nacidos en 2019. El próximo domingo en Maroñas se corre el primer eslabón de la triple corona. Sobre 1600 metros, 16 potrillos se verán las caras, dirimirán fuerzas y solo uno, junto a la ganadora de la Polla de Potrancas, tendrá la chance de ser el 23 triplecoronado de nuestro turf.

Con la ausencia de Es-Unico (inflamación en un vaso), van por la gloria: Quentin Tarantino, Quesadilha, Quixote, Eye on the Prize, Soberano, Last Action Hero, Pampaneiro, Posible Sueño, Compadrito VF, Ian B., Don Savater, Parceiro de Fe, Steen Champion, Residerado, Loreley y Hey Famous quedando como suplente El Chanta. La mesa está servida.





Con gateras llenas, al igual que la de Potrillos, las potrancas se preparan para entregar una carrera de alta gama con las mejores exponentes de la generación.



Con tres yuntas, la milla tendrá tensión de largada a llegada. Van por el premio mayor Barwoman, Dog Bride, Olympic Maurren, Olympic Medal, Quatro Twenty, Quatro y Vinte, Jewel Genie Lamp, Esquadra Azul, Gladys P., Amarula, Cuanto te Quiero, Amy Whitehouse, La Comparsera, Fiestera, Dog Brillante y Best Bay.



La carrera va en décimo término y el horario de largada será luego de finalizado el clásico de fútbol en el GPC.



Hoy se firman montas y se confirman horarios.





En un súper domingo, Las Piedras y especial México a la cancha



Muy buena anotación tuvo Maroñas para el fin de semana. Entre sábado (11) y domingo (13) se disputarán 24 competencias, tres de ellas estelares y un handicap especial. Amén de la importancia de las Pollas, está confirmado el regreso de Prelude Rye este domingo a las lides estelares. El defensor del Lucía y Matías formará parte del clásico Las Piedras en donde enfrentará a 10 rivales.



Van en pos de la victoria Papa Mim, Pingo, Arrogante, Leopardo Real, Topo do Sul, Mapa Mundi, El Mano Blanca, Don Bimbo, Roundofapplause, Miltitoplp y Prelude Rye, que largó por flanco externo en prueba que tiene 2200 metros de extensión en arena.



Sobre grama va el handicap especial México que tuvo una muy buena anotación, de empalizada hacia afuera Charles King (58,5), Nardone (54), Berraco (52), Mowgli (50), Inframundo (50), Enagenado (58), Poseidon Inc (58), Batallador (57), Atilano (53), Mighty Boy (61), Inquebrantable (54), Famous Dill (50) y La Empatía (58). La prueba va sobre doce cuadras.



El Hipódromo de Las Peidras no le fue en zaga al Jerárquico; es que ofrece 10 pruebas en la jornada de viernes que tendrá como base el preferencial Profesionales del Turf en hipódromo Las Piedras.



Formarán parte de la prueba, sobre 1400 metros, Alcalde del Norte (55), Gradin 850), Choko (52), Man Campeira (60), Gaucho (66), Recordado (50), El Jota (52) e Independent Honour (57).



El fin de semana da inicio el jueves en Paysandú.