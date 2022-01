Polimerasa ganó en apretada definición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una muy fina conducción de Edison Rosas, la tres años Polimerasa se adjudicó en final de tres banderas el handicap especial Eugenio Lagarmilla disputado en la víspera en Maroñas.



La pupila de Facundo Santesteban le tiró la cabeza a Belma en 1’22”31 llegando tercera Gaitera do Sul a media testa y cerrando el rentado Wild Scene. Fue quinta Chocolate Touch que entabló reclamo a la ganadora y escolta con amarilla al tope. Mientras que Rosas y Romero declaraban, Gaitera do Sul (con Carlos Méndez) aguardaba el fallo, ya que si prosperaba el reclamo pasaba al primer lugar si ambas iban detrás de la pupila de Sáenz. El Comisariato no dio lugar al mismo y las posiciones quedaron sin cambios con la defensora del 16 de Julio a tope del marcador.



Un final apretado, como los especiales y la pista de grama nos tiene acostumbrados. Entre primera y sexta solo hubo dos cuerpos y solo un cuarto entre la hija de Trinniberg y la que llegó en cuarto lugar.



Muy buen desempeño de la pupila de Santesteban, que entró a la recta en las últimas posiciones. Rosas le fue buscando lugar por flancos medios y la zaina respondió. La puntera Gaitera do Sul y Belma se dejaran gritar. En umbrales de la sentencia hizo irrupción Polimerasa, que ganó de forma ajustada una carrera apasionante.