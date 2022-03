Podio de Prelude Rye

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A la hora de entrar a la recta Prelude Rye venía a varios cuerpos del puntero Her Majesty que con Fernando Olivera hizo la carrera a su antojo marcando parciales lentos con sus rivales directos en el fondo del pequeño lote del General Artigas G2 que repartió una bolsa de 4 millones de pesos de los cuales las huestes del ganador reciben 2.5 millones.



El pedrense vino “vigilando” a Olympic Harvard, su vencido en el Ramírez dejando a los punteros moverse con comodidad, en los 400 finales, ya con Olympic Harvard si acción de definir, Pablo Rodríguez sacó al suyo a andarivel externo en ir en busca del defensor del Sporting Club.



De 200 a la meta, el pupilo de Germán González comenzó a acortar ventajas, dar alcance a media cuadra del disco para color la chapa ganadora de Prelude Rye al tope del semáforo. Fue escolta Her Majesty a un largo, a tres y medio llegó tercero Nakom cerrando el rentado Mitterand delante de El Curato.



El ganador detuvo relojes en 2’31”73 para recorrer la milla y media pactada y sigue a tope del ranking de fondistas en Maroñas.







MEF/DGC. La ganadora del Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 del 2020, Honra Real, regresó al podio estelar al obtener el Ministerio de Finanzas - Dirección General de Casinos sobre pista de césped al derrotar a la potranca Nina Ricci por tres cuerpos en 2’09”88 para volver a sitial de privilegio entre las yeguas de fondo a nivel local.



Con una destacada labor de Pablo Rodríguez y presentada por Germán González, la pupilo del Rimar vino abrigadita a la baranda desde apertura de gateras siempre a unos seis cuerpos de las punteras Nina Ricci, Demi Moore y Onthefield.



A la altura de Villa Violeta la del Glorioso Misiones mantenía ventajas, en plena recta Demi Moore le planteó lucha mientras apareció como una tromba Honra Real que dominó para ganar de brillante forma el G2 dominical.



Fue escolta Nina Ricci, a cuerpo y cuarto arribó tercera Demi, cerraron semáforo Pepper Mill y Otima Festa, en atractiva carrera.



G. Young. Con una perfecta conducción del melense Julio Méndez, Don Pata se llevó el clásico de la milla al derrotar por cuerpo y medio a su compañero de techo Algo Bueno, quedó tercero Sub Manner que se dejó gritar en mitad de recta quedando cuarto Gala Dinner. El ganador estampó excelentes 1’33”65 para obtener la prueba estelare en verde



Folle Juanico. Que linda carrera obtuvo Es-Unico en el prueba estelar para los potrillos de la generación actual. El defensor del Crespi fue en busca del podio cuando Oriente Medio y Blanco Pillo de dejaban gritar. De 150 al disco, Moura da Silva buscó a la de Cintra que obtuvo el clásico de brillante forma en buenos 1’05”00.