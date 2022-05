Las Piedras ilumina la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La rica historia del hipódromo Las Piedras, bastión del turf nacional durante el cierre de Maroñas volverá, este próximo miércoles, a escribir una nueva página con la disputa de su clásico Mitin del 18 de mayo que se ha instaurado desde el año 2013.



El Ubaldo Seré, otrora la carrera emblema del turf canario; el OSAF para ellas, el Reapertura para los veloces y el único clásico de grupo del circo limítrofe le darán color y calor a la jornada que se inicia a las 10:20 y cierra a las 17:00 horas, memento en que se dispute la 15ª carrera de la jornada. Se incluye, además de los clásicos, la atrayente prueba del Rey de la Recta sobre 6.000 metros para deleite de los que gustan de rajadoras de primer nivel.



La organización ha dispuesto de que en el hipódromo se instale una feria de emprendedores y haya shows musicales y artistas circenses para deleite de los más chicos.



A nivel de apuestas, hay pozos garantizados. El Pick 4 que inicia en la 7ª tiene 125 mil pesos, el Pick 3 con Carry Over, inicio en la 12ª ya aporta $41.723 mientras que trifectas y cuatrifectas de la jornada tienen un promedio garantizado de 50 mil pesos.



Si de pruebas atrayentes se habla, el Batalla de Las Piedras se lleva todas las miradas con animales que se han lucido, tanto en Las Piedras como en Maroñas, ganadores estelares que van de los tres años de Nostradamus y Join Battle hasta los siete años de Olympic Harvard, que va por el Double Event ya que supo obtener el Batalla hace dos años.



A ellos se les agrega el ganador del último Gran Premio Municipal en Maroñas, Mapa Mundi, cerrando la lista el tordo Saltando Charcos, Mister O´Brien y el siempre animador Her Majesty.



Carrerón por el lado que se le mire, con un potrillo que gusta de mover los relojes y encontrará en los 2.000 metros, distancia propicia, el ganador del Derby local, el propio Mapa Mundi, el veterano Olympic Harvard y por qué no Her Majesty, que siempre anima desde largada.



Las Piedras festeja, lo merece.







Clásico Reapertura. Desde Maroñas viaja la velocista Rainha Pioneira para correr la “corta” en la previa al Batalla de Las Piedras URU G3.



El solo nombre de Rainha Pioneira, la récord horse de carreras ganadas en Maroñas tras la reapertura del Jerárquico, puede movilizar al burrero al hipódromo Las Piedras.



Es que la pupila de Ricardo Colombo es llamadora y aún más en este duro viaje al canario, donde deberá enfrentar a trece rivales de fuste que intentarán derrotar a la defensora del Hs. Belmont.



Unos llegarán desde Maroñas con ella, otros le esperan en su reducto e intentarán demostrar que la localía pesa.



Eso si, los catorce nos regalarán una carrera para ver y disfrutar de gateras al disco.

​

​



​Todos los ojos estarán centrados en el Batalla, pero nadie debe descuidar de la importancia de los clásicos OSAF y Ubaldo Seré, que son los que acompañan año a año en el Mitin pedrense.



A pesar de las escasa anotación en ambas pruebas, los 1.500 del Seré y los 1.800 del OSAF serán pruebas que aprobará el paladar burrero.



Los ganadores pasarán a tener un lugar privilegiado en la historia del circo canario.



El OSAF larga a las 13:15, justo después del almuerzo; el Seré, con la familia presente entregando los premios, tiene horario para las 12:25 horas.