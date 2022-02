Pepper Mill ganó el clásico Los Haras G3, Nathan obtuvo el Quintela en grama 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Superando un trámite adverso, con parciales extremadamente lentos, la tordilla Pepper Mill revalidó el título de mejor yegua fondista de Maroñas.



La pupila de Facundo Santesteban venía de obtener el 6 de enero el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 y debía ratificar en este clásico Los Haras G3 sobre mismo tiro pero en carrera de diferente características, gatera llena y con varias que movieron la carrera.



En este caso, al borrar Onthefield, quedaron cinco participantes en gateras y con una sola puntera, Tres Botas, que intentó hacer el trámite a su manera, largó y tomó la vanguardia antes de salir del boquerón seguida por la favorita Pepper Lill que no le perdió la pisada. La pedrense detuvo relojes en 26¨09 y 50¨01 siempre con Yair Pereira cuidando a la suya, tercera se colocaba Otima Festa mientras que al fondo quedaban Lady Lil y Fanática. Al girar el codo Tres Botas mantenía ventajas, en los 400 finales Pepper Mill igualaba la línea de Tres Botas para tomar ventajas, desde andarivel externo comenzó a descontar Lady Lil que le llevó la carga a Pepper Mill para cortar luz y llegar al pescuezo, a varios fue tercera Otima Festa desplazando a Fanática al último puesto rentado.



La ganadora detuvo relojes en 2’06”20 y ya piensa en el césped del clásico MEF-DGC de marzo.



Tenía Nathan, hasta víspera, tres triunfos en Maroñas, una condicional en arena, la Polla de Potrillos del 2020 para volver al podio un año y tres meses más tarde en condicional sobre grama y 1500 metros.



Con cambio de jinete -Everton Rodrigues se encuentra trabajando en Meydan-, subiendo en cuanto a distancia de carrera, 500 metros de su última actuación (en arena), no fueron impedimento para que el hijo de Agnes Gold ganara el clásico Manuel Quintela G3 al derrotar a Her Majestic por un cuerpo en 2’09”45, fue tercero Quillan a cuerpo y cuarto del escolta cerrando el rentado El Curato en carga de última hora.



Vino Nathan detrás de los que movían la carrera, en la entrada a la recta opuesta Lazo lo colocaba en un cuarto puesto detrás de Her Majestic, Don Pata y Quillan, detrás se ubicaban Jumbo, Happy Day, Ohio Sun, Footstep, Mister O’Brien cerrando la fila El Curato.



Frente a Villa Violeta Don Pata iguala al puntero con Nathan a su lado y Happy Day a sus grupas junto a Quillan. En la recta, como sucede en toda carrera de grama, varios salieron a buscar la prueba y valían los gritos de unos cuantos. En los 150 se despegaron Nathan y Her Majestic con triunfo del pupilo de Antonio Cintra demostrando vigencia y aptitud para largometrajes.