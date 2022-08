Papa Mim apunta alto en el césped

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien este es el segundo clásico que gana sobre 2200 metros y en pasto y si bien lleva cuatro clásicos corridos en estas condiciones, el triunfo de hoy fue un salto de calidad para Papa Mim.



Es que no solo ganó, lo hizo en gran forma, sobrando a un lote competitivo y numeroso.



La carrera que tuvo la siempre disfrutable largada frente a tribunas, se planteó con Leopardo Real como puntero por delante de la yegua del lote, Blossom y de el segundo más apostado, Rounofapplause.



Los 800 metros en 50’’39 marcaban un ritmo muy moderado y eso hacía que el grupo se moviera de forma compacta. Papa Mim venía cerca, por los palos, esperando su momento para atacar.



En el codo se junta aun más, aparece abierto con ganas de dominar Nostradamus, pero la historia no estaba ahí.



Deividi Gaier sacó afuera a Papa Mim y cuando el hijo de Yellow Fever tuvo libertad de acción, los pasó de largo.



El remate de carrera del defensor del Hs. Phillipson fue excelente, terminó derrotando a Topo Do Sul por tres cuerpos mientras que El Mano Blanca se colocaba cuarto justo por delante de El Curato, los tres cargando desde el fondo.



Para Papa Mim fue su cuarto impacto en nueve salidas a pistas siendo su segundo clásico. Afirmado en esta distancia y superficie, es carta vital para lo que se viene, lo mejor del calendario en el pasto.