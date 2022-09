Pacholli por seguir sumando, Melo, viajes, Breeders y triple corona.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

S e disputa esta tarde en Maroñas el clásico Stud Book Uruguayo en donde seis yeguas alistarán en el boquerón de los 2.000 en carrera que tiene a Pacholli como la figura de la prueba.



Es que la defensora del Hs. Bage do Sul viene de lotería de victorias en diferentes terrenos y distancias. Tras obtener dos condicionales en grama se llevó el Distaff de Campeones, acto seguido, sobre misma distancia y también en arena, obtuvo el Agraciada para luego ir a la grama y conseguir de excelente forma el clásico Estímulo.



La pupila de Cintra tiene como una de las metas cruzar el charco para correr la Copa de Plata en la jornada del Pellegrini, prueba que disputó el pasado año la tordilla Pepper Mill en donde llegó en cuarto lugar cumpliendo una destacada actuación frente a las mejores yeguas de la vecina orilla. Es la del Mi Ilusión la enemiga mientras que desde la misma cuadra llega la sorpresa: Nina Ricci.



Al cierre de la reunión se corre el handicap especial Venezuela, prueba sobre 1.100 metros con candidatos para todos los gustos y sabores.



Va Nardone por la revancha frente a Batallador que lo derrotó de forma corta en prueba de similares características. Mejor ubicado en los kilos vamos con el de Paso Tronar. Jumpingboard, Bar Arocena y Charles King son animales a tener en cuenta.



MELO. El hipódromo de Melo se prepara para cierre espectacular del año. Desde hoy se disputa la triple corona que continúa con dos pruebas de 1.400 y 1.500 en los próximos meses de octubre y noviembre mientras que en diciembre organizarán, en la última reunión del año, una carrera de 700 metros para animales de la generación 2020. Se pre anota en dos cuotas de $5.000 en octubre y noviembre, la carrera tendrá un incentivo, por fuera de los valores del SINT, en donde el ganador tendrá un premio de US$ 10.000. Aparte de ello se trabaja en obras del hipódromo (sauna, refacciones en hipódromo y sede) y sueña con tener, el año que viene, una red lumínica. Felicitaciones la Jockey Club de Melo.



LORELEY. El pupilo de Colombo, por tema papeles, no viaja a Miami. Se define si corre Turturiello y/o Argentina en Maroñas antes de viajar directo a Dubai en el mes de diciembre.



BREEDER´S. La serie se corre el 4 y 5 de noviembre próximo con la presencia estelar de Flightline (Tapit) en la Classic que reparte US$ 6 millones en premios.



TRIPLE CORONA. El lunes se anota para Jockey Club, también para Selección, Honor y Oribe.