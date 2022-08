Olympic Medal apunta muy alto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustó mucho lo que hizo Olympic Medal en el Haras del Uruguay Potrancas. Acá si, la favorita respondió, pero no lo tuvo fácil, tuvo que extremarse para vencer a Jewel Genie Lamp y a Pretty Day, ambas de gran carrera.



Además en muy buen tiempo, mientras los potrillos marcaron 1’37’’31, las potrancas estuvieron muy cerca, la ganadora culminó su esfuerzo en 1’37’’40. Cuidado, buen tiempo comparado con la carrera de los machos, ya que es un registro lento para la milla en césped, en una pista que se mostraba lenta en la tarde del domingo.



La carrera tuvo a Pretty Day como puntera. La del stud La Cueva quiso emular a Don Savater y no estuvo lejos de lograrlo. Viajó siempre adelante, con Minessota cerca.



El resto del lote se estiró y Olympic Medal entró a la recta en la penúltima posición.



Fiel a su estilo, Lazo nunca se puso nervioso y eso que tuvo que pasar por el medio de varias rivales y no una, sino dos veces.



Cuando a falta de 200 metros Jewel Genie Lamp comenzaba a dominar a Pretty Day, Olympic Medal se ponía tercera y lanzaba la etapa final de su ataque. Descontó con una fuerza tremenda, alcanzó a 30 metros del disco y pasó de largo para ganar por un cuerpo.



Fue el primer clásico en Uruguay para el entrenador brasileño Roberto Solanes, quien está al frente del stud Regina. Triunfo para soñar.