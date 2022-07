Con ocho años, Rainha Pioneira llegó a 25 podios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Con 25 triunfos, 23 en Maroñas y dos en Las Piedras, Rainha Pioneira se ha constituido en la máxima ganadora en Maroñas desde la reapertura, a nivel de pruebas de condición y a nivel estelar. Hasta el pasado domingo, la pupila de Ricardo Colombo igualaba en cantidad de clásicos ganados con la espectacular Enjoy; con su cuarto éxito consecutivo en el Asociación de Criadores URU G3 la superó y quedó con su récord en forma solitaria. Vimos, desde la reapertura, a varios ejemplares que batían récords en diferentes ámbitos. Stone como mayor ganador con 18 podios, superado en su momento por Enjoy; a Relento, el pedrense que logró once clásicos en forma consecutiva, luego superado por la propia Enjoy con trece, récord que aún mantiene.



Pero en el listado de mayores ganadores desde el 29 de junio de 2003 figuran también Sub Princess con 17 (11 clásicos), Financial Aid con 16 (15), Inalcanzada 15 (12) y El Danzarín 15 (11).



Lo que logró Rainha Pioneira parece ser inalcanzable. También lo era lo de Enjoy aunque Rainha, a sus 8 años, todavía puede dar más.