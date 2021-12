Los nombres de los Reyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los mediados de diciembre son fechas mágicas para el amante, para el consecuente, para el burrero y para toda la grey burrera. Es que se comienzan a saber los nombres de los pingos que tomarán parte en los cuatro clásicos del Mitin de Reyes.



Quince pre inscriptos recibió el Gran Premio José Pedro Ramírez G1, la prueba madre del turf uruguayo, la carrera emblema de nuestro Maroñas y la carrera más esperada del año por todo aquel, que participa y para todo aquel que quiere ser parte de la fiesta más importante del turf nacional.



Es el Ramírez la carrera que todo uruguayo sabe a que hora se corre, nos adelantamos, a las 20:40 del 6 de enero se largará una nueva edición de la prueba magna del turf nacional. Esa carrera que todos esperan y que es titular de diarios, revistas, informativos de cada 6 de enero.



Tendrán, tres de los clásicos, postulantes al Double - Event, Atlético el Culano, Honra Real y Rainha Pioneira, triunfadores de Ramírez, Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle y Maroñas del pasado 17 de enero, ocasión de la disputa del Mitin pospuesto por la pandemia. Tendrán los tres tareas bravas ya que en las diferentes pruebas se presentan elementos de real valor lo que le da a los clásicos un valor adicional.



Un total de 12,000 personas es el aforo para este Mitin que ya tiene entradas a la venta va ticketantel a un valor de $650 el Palco, $350 el Folle y $100 las generales.



Las mesas de las diferentes tribunas también están siendo vendidas a buen ritmo..



Se estima que el jueves 6 de enero se disputen 16 competencias con inicio de jornada sobre las 12:30 horas, el orden de los clásicos se sabrá cuando salgan los programas el próximo martes con la reunión ya confirmada.



GRAN PREMIO JOSE PEDRO RAMIREZ





2 ATLETICO EL CULANO ANTONIO CINTRA BAGE DO SUL

7 EL CURATO FACUNDO SANTESTEBAN LOS DEL ANDERSON

3 FOOTSTEP ANTONIO CINTRA LP

6 HECHICERO EBER ILARIA MI VIEJO ARO

1 HER MAJESTY JORGE FIRPO SPORTING CLUB

4 KEEP DOWN ANTONIO CINTRA NOVA GLORIA Y JARUSSI

11 MITERRAND SERGIO DORNELES LOS APOSTOLES

13 NAKOM WASHINGTON BONACCI VIEJO FERRO

8 OLIMPO MT JOSE LUIZ ARANHA HS. PHILLIPSON

5 OLYMPIC HARVARD ANTONIO CINTRA HS. REGINA

9 ON THE FLOOD JOSE LUIZ ARANHA HS. PHILLIPSON

14 PALTOCAYO RUBEN ROMERO EL ENTREVERO

10 PINGO SERGIO DORNELES HS. PHILLIPSON

15 PRELUDE RYE PABLO G. GONZALEZ (h) LUCÍA Y MATIAS

12 ROUNDOFAPPLAUSE SEBASTIAN SAN MARTIN 3 DE ENERO







GRAN PREMIO CIUDAD DE MONTEVIDEO



12 BLOSSOM PEDRO ROBAINA EL FACU

11 CAROLA C WALTER BAEZ CADORNA

3 DEMI MOORE ANTONIO CINTRA LA CONCORDIA

16 DINYI MIGUEL BARBOZA EL MOLINO

2 FANATICA CARLOS FAJARDO SANTA BARBARA

18 HONRA REAL PABLO G. GONZALEZ (h) RIMAR

17 ISADORA GREAT WASHINGTON BURTRE SI QUIERO TENGO

7 LAGRIMAS NEGRAS EBER ILARIA DON EUSEBIO

4 NEW JULIA ANTONIO CINTRA GAETA

8 NINA RICCI FACUNDO SANTESTEBAN GLORIOSO MISIONES

5 NOTIZIA BUONNA ANTONIO CINTRA TAQUARY

13 OLIGARQUIA STAR JOSE LUIZ ARANHA HS. PHILLIPSON

10 ONTHEFIELD RAIMUNDO SOARES HS. PHILLIPSON

14 OVER LORD SERGIO DORNELES HS. PHILLIPSON

9 PEPPER MILL FACUNDO SANTESTEBAN MI ILUSION

6 PIETRELCINA LUIS BELELA MUSTAFA

1 PRINZESSIN SERGIO DELGADO BASILISCO

19 QUE FELICIDAD HÉCTOR BACIGALUPI YALALE

15 TRES BOTAS NESTOR CHAVEZ MOCAMBU



GRAN PREMIO PEDRO PIÑEYRUA



20 ALAN MUSIC HUGO NAVATTA LA MODELO

4 BANG BANG BOOM ANTONIO CINTRA VIEJO LEO

15 BRAVO RIVAL LUIS SIGNORETTI EL ANIBAL

9 CANDY MIKE FACUNDO SANTESTEBAN HS. ORILLA DEL MONTE

17 EL MANO BLANCA WASHINGTON BONACCI LOS PUENTES

14 EMPEROR HULK LUIS SIGNORETTI HULK

2 ENGINEER CARLOS FAJARDO GLORIOSO MISIONES

7 GAUCHO RICARDO COLOMBO ANCAR DE 9

1 HER MAJESTY JORGE FIRPO SPORTING CLUB

6 JUSTICE CAT LUIS BELELA TATA MARTIN

10 MAPAMUNDI JOSIANE GULART JAQUE MATE

16 MARIA'S DREAM JULIO ABARNO DONNA MARIA

5 NATHAN ANTONIO CINTRA LA MADRINA

3 NEW HONOUR ANTONIO CINTRA CARAGUATA

21 NOSTRADAMUS NESTOR CHAVEZ JOAQUIN, ROCIO Y NICOLAS

8 NOUBEL HEBER PEREIRA ELGUEVIL

12 OLIMPO MT JOSE LUIZ ARANHA HS. PHILLIPSON

13 ON THE FLOOD JOSE LUIZ ARANHA HS. PHILLIPSON

11 PULPO OLLERO MATIAS VIDAL HS. LA CASTELLANA

19 SILVER RYE HUGO NAVATTA R. I.

18 SUB MANNER WASHINGTON BONACCI APOYO





GRAN PREMIO MAROÑAS



7 BAR AROCENA FELICIANO CABRERA HS. ESCONDIDO

2 BREXIT ANTONIO CINTRA COBRIÑA

1 CAFÉ ALEGRIA DOMINGO STENGONE ASIENTO 21

9 ESPADILLA FREDDY GONZALEZ (CC) URUIMPORTA

8 GIRONA FEVER FREDDY GONZALEZ (CC) URUIMPORTA

13 JEREZ HONOUR NESTOR CHAVEZ JOAQUIN, ROCIO Y NICOLAS

4 LATINO KEEP MARTIN GARCIA (CC) QUE SEA ROCK

5 MANGO JANGLE RAIMUNDO SOARES HS. PHILLIPSON

11 MUÑECO DE HONOR PEDRO HERNANDEZ ANTONELLA

6 NEVER LOSE MATIAS VIDAL QUEBRACHO TRICOLOR

3 RAINHA PIONEIRA RICARDO COLOMBO HS. BELMONT

12 SOBRANDO DARCI MINETTO PORTUÑOL

10 SOCRATES FREDDY GONZALEZ (CC) URUIMPORTA

14 TOMSK LUIS LOPEZ (CC) LOS CERRILLOS

15 TU DON TIMOTEO HÉCTOR BACIGALUPI LOS SEIS