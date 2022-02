Nina y Join al podio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La potranca Nina Ricci se adjudicó el Gran Premio Selección en el hipódromo de Las Piedras y se consagró como la mejor potranca del circo canario.



Con la monta de Yair Pereira, la pupila de Facundo Santesteban ganó de forma cómoda la prueba consagratoria en el hipódromo limítrofe al derrotar a Pride ‘N’ Joy por varios cuerpos, empleando buenos 2’05”69 para recorrer los dos kilómetros pactados.



La carrera tuvo un trámite desde la largada hasta el ecuador de la misma, Arma Secreta moviendo los relojes seguida por Nina Ricci, a las grupas quedaba Pride ‘N’ Joy; tras ella quedaban Desaforada, Always Blue cerrando la lista Rubia de Mora.



En plena bajada Yair Pereira movió a la Trinniberg y tomó ventajas que alargó en la recta, fue segunda Pride ‘N’ Joy. Llegó tercera Desaforada a cuerpo y medio cerrando el rentado Rubia de Mora.







JOCKEY CLUB. ¡Qué final nos regalaron los potrillos en la segunda gema de la Triple Corona de Las Piedras! El photochard nos marcó media cabeza a favor de Join Battle. Fue segundo Nostradamus y al pescuezo Don Bimbo, en donde los gritos de los tres valían de los 250 a la metas.



Muy buena y acertada la conducción de Pablo Rodríguez, que observando que ninguno de sus rivales quería mover en delantera, antes de pasar por vez primera el disco se adueño de la vanguardia, junto al defensor del Vincere quedó Nouvel seguidos por Don Bimbo y Nostradamus. Hacia atrás se movían Paso Libre, Guinard, Nadie te Olvida, Kennedy Road, cerrando la fila Mestre di Ouro.



En plena recta opuesta, Join Battle movía a gusto. Pasó los primeros 1200 en 1’14”50 siempre con sus seguidores expectantes. En la bajada, Nouvel quedaba igualado a Nostradamus, se acercaba Nadie te Olvida al igual que Don Bimbo.



Entrados a la recta, el de Cintra con la del Vincere endureció la cáscara, Nostradamus se le vino a las barbas mientras que por fuera acortaba Don Bimbo. En un apasionante final fue Join Battle el que se llevó la victoria en 2’05”26.



MEYDAN. Tanto Keifer como Quality Boone cumplieron con creces en el UAE 2000 Guineas disputado en Dubai.



Ambos vinieron en mitad de lote hasta entrada a la recta, en donde el pupilo de Cintra tuvo un contratiempo. Lazo fue en busca del puntero, lo redujo pero no tuvo energías para soportar el embate de Azure Coast, que ganó en 1’39”21 sobre el defensor del Hs. San Pedro y el del Guara del Sur. En el cortometraje Bet Law vino adelante y no pudo mantenerse en la recta, en donde llegó en sexto lugar.