Mitterand clausuró el 2021

Con sport de fiesta, el cuatro años Mitterand obtuvo de forma guapa el clásico handicap Clausura al derrotar a Mister O’Brien y Corazón de León por cuarto de cuerpo y media cabeza, respectivamente, empleando para recorrer los 2000 metros pactados en 2’03”51.



Fue cuarto Join Battle a cuerpo y cuarto cerrando las chapas Keep Down.



Venía Mitterand de una pequeña rentrée de tres meses y tres semanas tras participar en el clasificatorio para el pasado Latino. El defensor de Los Apóstoles recuperó formas y regresó a la pista pletórico de bríos. Olvidado por los apostadores a la hora de ir a la ventanilla, el descendiente de Trinniberg se despachó con una convincente victoria que le manda un mensaje a sus propietarios, ratificar hoy antes del mediodía y participar nuevamente en el Gran Premio José Pedro Ramírez G1 del próximo seis de enero.



Es de recordar que Mitterand logró el pasado 17 de enero un muy meritorio cuarto puesto en la prueba emblema de nuestro turf detrás de la trifecta de Cintra.



Fernando Olivera lo condujo de manera maravillosa, lo trajo entre los punteros, cargando 58 kilos, en parciales que no fueron de vértigo.



Alternó junto a Keep Down y Corazón de León, los tres pasaron los primeros cuatrocientos y ochocientos en 25”18 y 49”12 en parciales favorables para los que venían adelante.



La fila, antes de llegar a Villa Violeta la encabezaban los tres punteros, detrás se ubicaron Profético, Independent Honour, Pepinillo, Mister O’Brien, Paltocayo, Join Battle, Engineer, Negrone, Russian Time, Cisco y O’Eco.



Al girar el codo, a falta de cuatro cuadras para la sentencia, el teletimer marcó 1’37”73, los tres de vanguardia se mantenían, desde el fondo comenzaron a acortar distancias, por flanco externo Join Battle y por el interno Mister O’Brien.



A falta de 200 valían los gritos de Mitterand y Corazón de León, a media cuadra del disco también los de Mister O’Brien que fue escolta en buena muestra.



Deja en claro Mitterand que bien puede ocupar una gatera en la justa de Reyes, Olivera rayó a gran altura y Dorneles presentó al Trinniberg en óptimo estado para llevarse la última del año.



MITIN. En la jornada de hoy en la oficina de Carreras se ratifica para los cuatro clásicos del próximo seis de enero previo pago de la inscripción.



Hay quince preinscriptos en el Ramírez y Maroñas, mientras que en el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle y Piñeyrúa, de ratificar todos quedarán tres suplentes por carrera.



A las 19:00 horas, se realizará el clásico sorteo de gateras, mientras que mañana martes quedará el programa pronto que inicia a las 13:30 con un Ramírez que se disputará frente a 12.500 personas, por aforo, a las 20:40.



También se anota para el domingo 2 en Maroñas, la jornada que abre el 2022.