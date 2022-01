El mitin, un recuerdo en imágenes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

C on muy buena nota pasó el pasado Mitin de Reyes en Maroñas con sus cuatro grandes clásicos, incluyendo grandes definiciones con distanciamiento incluido.



El público presente disfrutó de una jornada de excepción, los 8.500 asistentes tuvieron espacios para circular, poder ir a los FoodTrucks, apostar y de disfrutar de las 16 carreras.



Algo que se notó, desde primera hora, fueron las excursiones que llegaron de varios departamentos del interior de nuestro país y de un público que estaba ávido de ver las carreras en vivo y en directo.



Y eso se apreció a la hora del Ramírez. La salida de los ejemplares a la pista bajo salva de aplausos, el griterío que se apoderó de Maroñas cuando tocó la campana erizaba la piel de cualquiera que estuviese en Maroñas.



El silencio de varios segundos cuando los 12 participantes entraron a las gateras y quedaron listos para ese clásico que volvió con fuerzas: ¡Largaron! que se oyó desde todo el barrio de Ituzaingó.



Si uno que estaba apostado en la redonda de montas lo pudo oir, ni imagino lo que habrán sentido los que ocupaban cada uno de los lugares en el Palco, Folle y General.



Pasados por Villa Violeta, los más osados comenzaron a gritar a los suyos, pero de 200 a la meta lo que más se escuchaba eran los que vitoreaban a Prelude Rye y a Olympic Harvard que se robaron la atención de la carrera.



El regreso del ganador fue épico. Su canter triunfal sensacional, su entrada al podio, sin igual.



En cada podio del 6 de enero, estelar o condicional, se viven de otra forma y este 6 de enero no fue la excepción para alegría burrera.



Los que si fue récord fue la apuesta promedio por carrera que ascendió a $ 2.390.135 con 16 carreras disputadas y con aforo reducido.



Los 1,3 millones de pesos acumulados permitieron armar excelentes pozos y, más aún, con excelentes dividendos en varios casos. El Pick 4 de los clásicos dio $ 4.829, que era casi un Pick 3 y varias trifectas se pagaron en seis cifras. Una fiesta, dentro y fuera de las pistas. Que se repita.