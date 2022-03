El mitin del general artigas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 17:55 se larga hoy en Maroñas el Gran Premio General Artigas G2, la revancha del José Pedro Ramírez G1, sobre 2400 metros con ocho ejemplares en pista que incluye la exacta del 6 de enero, Prelude Rye y Olympic Harvard.



Entre el defensor del Lucía y Matías y el del Hs. Regian hubo, en la definición de la prueba máxima del turf local, sólo media cabeza. Va el potrillo pedrense por reconfirmar hegemonía en el plano local en pruebas de larga distancias sobre su vencido y ganador del pasado Gran premio Comparación G2 de diciembre de 2021.



El General Artigas tiene todo para entregarnos un verdadera espectáculo al cabo de las 24 cuadras. Quién llegó en cuarto lugar y ofició de puntero el día de Reyes, Her Majesty, es quien completa la triple fórmula de la carrera más importante del fin de semana.



MEF/DGC. Si el Artigas trata de revancha, el clásico de ellas sobre 2100 en césped no le va en zaga, ya que Pepper Mill, ganadora del Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 sobre Onthefield quien llegó primera en pista y fue distanciada al segundo lugar se verán las caras nuevamente con figuras que no serán decorativas precisamente. Es que Demi Moore, Nina Ricci, Honra Real y Desaforada no pueden ser descartadas ni mucho menos, ya que son bravas de verdad y poseen títulos como para definir la prueba. Trámite, desarrollo y estado de la pista serán fundamentales a la hora de le definición.



YOUNG. Es el tercer clásico para mayores, va sobre la milla y en verde optamos por el ganador del pasado Jockey Club que a su regreso a clásicos con largadas paralelas a Belloni se llevó buena victoria sobre Sócrates. Algo Bueno se perfila como el enemigo de la prueba, el del Uruimporta, la sorpresa.



FOLLE. Con nueve potrillos en pista el clásico para los nacidos en 2019 concita la atención. La yunta del Monte Nativo lleva el voto, Oriente Medio el elegido, completan la triple Sherlock Holmes y Residerado.



AL BASTAKIYA. Con una atropellada fulminante, corrido al óleo por el jinete Vagner Leal, Quality Boone obtuvo el Al Bastakiya en el hipódromo de Meydan al derrotar al británico Withering por cuerpo y cuarto en victoria que lo pone de cara al UAE Derby del próximo 26 de marzo en la gran jornada de la Dubai World Cup.

El pupilo de Antonio Cintra quedó en retaguardia del lote en primer pasada por el disco, buscó acomodarse en recta opuesta para acercarse en codo final e ir por el podio de 200 a la meta.



PAIVA. En apretada definición la invicta Gladys P derrotó a Cuanto te Quiero en 1’05” para los mil cien en césped, ambas con problemas de tránsito en la prueba.