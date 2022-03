El Mercosur es base dominical, Batallador va por la victoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jornada de domingo en el hipódromo de Maroñas está pactada con once carreras. La inicial larga a las 15:00 horas y la de cierre a las 19:40 horas.



Tiene el programa varios atractivos, uno de ellos es el handicap especial Mercosur, un handicap especial marcado a las 16:40 en donde prometen participar ocho ligeros de bota separados de nueve kilos, entre el top - weight Bar Arocena y el oblea, Inframundo.



Los tres años se llevan todas las miradas, ambos con 56 kilos en el lomo, tato Batallador como Man Campeira son dos animales con buena tabuladas, no solo a nivel de categoría, también saben de competir con éxito en pruebas de corte mayor.



Tuvo Batallador un muy buen inicio en las pistas, salió de perdedor y de aire se llevó una prueba estelar sobre once cuadras en grama, luego de ello estuvo varios meses sin correr, en su rentrée llegó sexto de Bet Law y a su regreso a los dos meses visitó el podio al derrotar, justamente, a Main Campeira, su rival de esta tarde.



El pupilo de Darci Minetto es ligero de nota y bien ubicado en la escala de handicap es el caballo a vencer.



Man Campeira es ganador de una pero tiene muy buen palmarés, corriendo carreras bravas y no desentonando.



El defensor del Lato’s fue tercero en el Ensayo pedrense para luego caer ante Batallador en arena de Maroñas por la cabeza en carrera sobre trece cuadras. La cuadra menos a recorrer nos inclina por el Mogador.



Sorpresa y más que sorpresa es Bar Arocena, les da a los dos potrillos 3 kilos que le pueden pasar factura a la hora de la definición de la carrera. Es el tercero en discordia y más que sorpresa es un enemigo íntimo.



Quedan Catch Versal, viene de ganar dos sobre mismo tiro del Mercosur y va de 52,5 kilos e Inframundo, que más allá que este compitiendo con animales que tienen mejores antecedentes, con 50 kilos y “Pelito”, no se le descarta al pupilo de Martín Ribeiro.



POZOS. Si el burrero viene de capa caída al cierre de la jornada, la cuatrifecta de la 10ª bien puede ser la salvación de varios.



Aporta un pozo acumulado de 160 mil pesos que bien se puede ir a los 600 mil. Colocando una sorpresa de cuatro cifras entre los elegidos, el dividendo puede ser más que sabroso.



Cuatrifecta 10ª carrera

para 1º: 11-15

para 2ª: 2-10-11-12-15

para 3ª y 4ª: todas



Pick 4 inicial

1ª: 1

2ª: Todos

3ª: 1-8

4ª: 1-2



Candidato de la jornada:

El Curato



A tener en cuenta:

Apollyon (11ª)







​El cierre de la temporada de Meydan tendrá nuevamente presencia celeste con los tres animales que realizaron sus campañas en nuestro hipódromos de Maroñas y Las Piedras.



Tanto Aero Trem, que con mandil cinco disputa la ya ultra famosa Dubai World Cup como los tres años, Quality Boone y Kiefer serán nuestros embajadores en la gran jornada del sábado 26 de marzo.



Cada vez que las agencias, periodistas del orbe turf se refieren a los tres pura sangre la bandera uruguaya marca donde realizaron sus campañas los tres caballos, con Aero Trem a la cabeza ganador del pasado Latino y uno de los 35 ejemplares ganadores de G1 que entrarán a las pistas de Meydan en seis días. La importancia de estas presencias se verá en los próximos meses ya que para el futuro, propietarios del mundo entero estarán pendientes de actuaciones de los nuestros, dentro y fuera de fronteras.



Horas de tensión pero también para disfrutar se avecinan en tierras de Emiratos con nuestros sangre pura.