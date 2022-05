El Mattos es la estelar de Maroñas, Las Piedras corre el sábado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con reuniones que serán viernes y domingo, Maroñas completó 23 carreras con 306 inscripciones cuyas bases son el clásico Antonio, Antonio J. y Cyro Mattos G3 y el handicap especial Benjamín Gómez.



Ellas van al Mattos, que tendrá un recorrido de 14 cuadras, para el cual anotaron Queenstown, Silver Jet, Humilla, Original Cash, Congratulations, Lady Devon, Suprema D’Or y Notizia Buonna.



Lote corto de ocho participantes que tienen de tres a cinco años, en donde se destaca la reciente ganadora estelar Suprema D’Or que cambia de pista, ganó en césped y regresa a la arena pero no cambia de tiro. Enfrenta a la potranca Notizia Buonna, que fue quinta en el Gran Premio Ciudad de Montevideo-Jorge Batlle G1 el pasado 6 de enero y regresa a lides estelares en prueba de mediana distancia. Otra que sabe de ganar en contiendas de corte clásico es la también brasileña Congratulations que también vuelve a distancia que le puede venir más que bien.



La carrera está ubicada en segundo término, lo que hará madrugar a la grey burrera.



El handicap especial Benjamín Gómez va en séptimo lugar; las gateras posarán en el poste demarcatorio de los “milcuatro” y anuncian competir: Little Royal (56), Osoja (60), El Vigia (50), Happy Ending (60), Lord Blue Eyes (51,5), Mighty Boy (55), Inicitatus (50), Possesivo (55), Gold Baby (50), Ice Posse (59), Forester P (50) y Gala Dinner (56,5).



Prueba de trámite ligero ya que a varios les gusta de mover los relojes, lo que le da a la carrera un vértigo inicial y animales que les viene bien, ya que se ubican en puestos de retaguardia tal sus características.



Son 13 las carreras en Maroñas el domingo, cuatro de ellas para potrancas y potrillos de la generación actual sobre 12 cuadras en grama.



La de viernes entrega 10 competencias.



En la mañana de martes se firman compromisos de montas, habrá que aguardar si los jockeys que no pudieron competir el pasado domingo regresan con la de colores.







Sabatina en Las Piedras con catorce carreras



nn Luego de la gran jornada del 18 de mayo el escenario canario tuvo una excelente anotación de sábado, lo cual le permite organizar una jornada de 14 carreras, donde se destaca el Preferencial Relento sobre 1800 metros.



Las Piedras también entrega buena cantidad de pruebas para generación actual. Son cinco: dos de potrancas, una de potrillos y dos de productos sobre 650 metros que tiene, en cada llamado, una gran cantidad de adeptos.



En el Preferencial que homenajea al crack pedrense tomarán parte, en décimo término, 11 ejemplares. Van por el podio: Gavilan (51), Magnético (56), Modesty (50), Prelude (53), Poutz (50), El Fenómeno (56), Emperor Hulk (60), Onrusch (57), Materrazi (51), Que Aguante (55) y Urso Maggiore (52).



Las primeras sabatinas se disputarán antes del mediodía tomando en cuenta que la última se debe correr sobre las 17:00.



Hoy se conforman horarios y se firman montas.

Campeones ya tiene a sus preinscriptos del 5 de junio

​

Con 168 preinscripciones, la Serie Campeones se prepara para una nueva jornada con varias de las siete estelares a gatera llena.



Campeones, que reparte este año 10 millones de pesos en premios más 1.4 millones que aporta el Stud Book a la bolsa de premios, festejará sus primeros 15 años con muy buenas carreras.



La Classic (2.2 millones más 200 mil de aporte) tiene entre sus preinscriptos a Her Majesty, Pingo, El Curato, Atlético el Culano y Topo do Sul a los animales con más puntaje, mientras que el Distaff marca que Warm Punch (preanotó en la Sprint), Tres Botas y Nina Ricci son las de mejor puntaje. En la Mille se destaca Justice Cat. Esta semana se paga, el lunes se ratifica y a las 19 es el sorteo de gateras.