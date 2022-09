Maroñas palpita el inico de la Triple Corona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gran Premio Polla de Potrillos - URU G1 - 1600 metros:





Un par deserciones cambiaron el tono de la carrera, que igualmente tiene un gran nivel. Este es el uno por uno.



1) Quentin Tarantino - Deividi Gaier - Raimundo Soares - Hs. Phillipson

Tras triunfos en el canario y Maroñas fue cuarto de Amarula en la de condición. Es brava, pero se puede meter en la definición.

1A) Quesadilha - Everton Rodrigues - Raiumundo Soares - Hs. Phillipson

Es perdedor de lujo, fue escolta en el Ensayo para luego caer en la de perdedores. Si viene en el fondo y busca, puede estar ahí.

1A) Quixote - Evair Pereira - Raiumundo Soares - Hs. Phillipson

Fue escolta en grama para salir de perdedor de buena forma y en buen guarismo. De los tres de Soares, lo vemos con mejor chance.

2) Eye on the Prize - Vagner Leal - Antonio Cintra - Parque Patricios

Llegó cuarto a varios en el Criterium para luego ser el héroe del Ensayo en gran muestra. Larga adentro y corre de atropellada. Uno de los potrillos de la carrera.

3) Soberano - Francisco Rodríguez - Ro-Ro- no correrá

4) Last Action Hero - Luis Cáceres - Darci Minetto - H&R

En su debut logró una espectacular victoria. Si no siente su falta de experiencia, larga del 5 contra los mejores, es uno de los que se puede lucir en la Polla.

5) Pampaneiro - Pablo Rodríguez - Germán González - Sosiego

Venía en serie, con Campeones incluido pero no cumplió una buena actuación en el Criterium. Vuelve en la primer gema para demostrar lo suyo. Chance de primer nivel.

6) Posible Sueño - Javier E. Pérez - Josiane Gulart - Viegas

Tiene de las buenas en grama, corrió muy bien el Haras del Uruguay. Puede venirse la primer Polla para la cuidadora y jockey. A considerarlo.

7) Compadrito VF - Juan Díaz - Washington Bonacci - Viejo Ferro

Campeón Sprint, sumó estelar en ¨mildos” y fue 4º en el Ensayo al mes. Larga del medio, vendrá contemplado y bien podemos verlo en la definición. Otro que se puede destacar.

8) Ian B. - Maicol de Souza - Pedro Robaina - El Facu

Ha disputado estelares sin desentonar, fue NP en el Haras del Uruguay a ocho largos. Si mejora en arena, es potrillo a observar.

9) Don Savater - Carlos Vigil - Domingo Stengone - Los Cholitos

Se anuncia, no será de la partida.

10) Parceiro de Fe - Damián de Arrascaeta - Juliano Viana - Club Hípico Monte Nativo

Salió de perdedor de muy buena forma en junio, se preparó para esta. Es lance factible. A mirarlo en el canter.

11) Steen Champion - José. L. Guerra - Freddy de Brun - Nelis

Fue tercero en el Ensayo en gran carrera y decayó en la de ganadores de una. Si repite la del clásico, es rival a ver.

12) Residerado - Federico píriz - Ramón Peralta - Martina y Federica

Ha corrido las estelares llegando cerca y corriendo bien. A no descartarlo.

13) Loreley - Héctor Lazo - Ricardo Colombo - Hs. San Pedro

Tras correr en Brasil deslumbró en Las Piedras en gran guarismo. Otro candidato a la chapa más alta del semáforo.

14) Hey Famous - XX - Antonio Cintra - Magic Victories - No correrá

15) El Chanta - Sebastián Fiorito - Miguel Barboza - Don Gael

El pedrense no conoce la victoria, veremos como se desempeña.



Gran Premio Polla de Potrancas URU G1 – 1600 metros.



Gateras llenas para una carrera sumamente pareja, este es el uno por uno.



1) Barwoman – Eric Acosta – Gustavo Acosta – El Comerciante

Viene en racha, ganó cuatro seguidas incluido el Producción Nacional, corre mucho y es la enemiga.

1A) Dog Bride – Sebastián Fiorito – Gustavo Acosta – El Comerciante

Falló en pasto pero vuelve a la superficie donde lo ha hecho muy bien, escoltó a su compañera de techo y es enorme ayuda.

2) Olympic Maurren – Luis Cáceres – Roberto Solanes – Hs. Regina

Invicta tras un gran debut, le falta roce pero les gusta mucho y encabeza la yunta que tiene nuestro voto.

2A) Olympic Medal – Fedrico Piriz – Roberto Solanes – Hs. Regina

Viene de ganar su primer clásico en césped, definió tanto el Criterium como el Producción Nacional, conforma una yunta de enorme nivel.

3) Quatro Twenty - Deividi Gaier – Raimundo Soares – Hs, Phillipson

Debutó ganando pero no corrió del todo bien en el Criterium, busca recuperarse.

3A) Quatro y Vinte – Evair Pereira – Raimundo Soares – Hs. Phillipson

Es la baby crack y es muy guapa y corredora. No corre desde el Criterium y eso la relega a sorpresa, calidad le sobra, hay que ver si físicamente le alcanza.

4) Jewel Genie Lamp - Jose Da Silva – Antonio Cintra – Guara Del Sur

Tras debutar ganando fue escolta clásica, va por primera vez a la arena, si corre como en el césped pelea arriba,

5) Esquadra Azul - Pablo Rodríguez – Josiane Gulart - Falu

Es una potranca muy corredora que ganó un clásico en césped y que definió tanto Criterium como Producción Nacional. Gran chance

6) Gladys P. – Julio Méndez – Jorge Piriz - Uruimporta

La mas precoz de la generación y primera dominadora, vuelve tras tres meses luego de fallar en la última y pasar por sanidad. .

7) Amarula – Maicol De Souza – Martin García – Four Friends

Puntera neta, viene de ganarle a los machos y ha corrido bien en los clásicos.

8) Cuanto Te quiero – Yair Pereira – Don Eusebio

Otra muy precoz y corredora que vuelve bien y es brava.

9) Amy Winehouse – Fabio Guedes – Heriberto Guede – Cuatro Cabezas

Viene de tres segundos puestos y quiere sorprender.

10) La Comparsera – Javier Perez – Luis Belela – Tata Martín

Ha llegado cerca, para nada se puede descartar.

11) Fiestera - Julio De Arrascaeta – Rubén Montes de Oca – Hs. La Victoria

No lo hizo nada mal en la última y puede seguir mejorando.

12) Dog Brillante – Fernando Olivera – Ramón Peralta - Mustafa

El lance de la carrera.

13) Best Bay – Héctor Lazo – Ricardo Colombo – Hs. Belmont

Va a más y es bravisima.