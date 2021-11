En Maroñas es domingo con dos clásicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las potrancas rompen el fuego a las 16:30 horas momento que se abran las gateras del clásico Marcelo, Mauricio y Andrés Wildemauwe en el palo de los mil donde alistarán cinco jóvenes féminas y el destaque es para Girona Fever. Su última entrada a pistas mostró, quizás, la mejor versión de la pupila de la familia Piriz cuando despachó por varios cuerpos (5 y cuarto) a la veterana Rainha Pioneira en 57”30. De repetir, esa y sus enfrentamientos contra las de su generación, la Texas Fever se erige en la gran favorita de la carrera. Por otra parte, Shady y Leona Veloz se presentan, a priori, como las enemigas.



AMODEO. A las 17:30 es turno para ellos con diez ejemplares en pista, Le Rocher no sería de la partida, en donde el destaque le corresponde a Bet Law, un pupilo de Antonio Cintra que tuvo un debut plagado de contratiempos en el canario. En Maroñas salió de perdedor por varios y en buen registro de reloj, de repetir, es brava para los que le enfrentan.

Tiene, el del Crespi rivales de fuste, uno de ellos es Sobrando, que tras doblete en el San Félix bajó al Jerárquico y mantuvo el invicto en muestra para ilusionarse. Sube al plano estelar y bien puede llevarse el triunfo.

Nardone, Jerez Honour y Squanto se pueden entreverar en la definición, tienen tabuladas que los avalan.



DEBERNARDIS. Sobre césped y con 22 cuadras de recorrido a las 18:00 se larga este especial en largo que tiene a varios nombres como para posar en el podio. Uno de ellos es JUmbo, un tres años a cargo de Martín Martínez que viene de ser escolta de Alan Music en el Carlos Reyles. Con 54.5 kilos en su primer enfrentamiento con los mayores, seduce su chance.

Footstep tiene de las buenas en estas lides y pista, bien ubicado en la escala de kilos puede arrimarle a las seda “L.P.” un triunfo al igual que el top - weight Un Ser Superior.

A la hora de no descartar, On the Flood llegó cerca de los mejores en largo y verde, Lord Blue Eyes puede rehabilitarse.

ECUADOR. El cierre de pruebas de corte mayor va sobre doce cuadras, también en grama y con un lote integrado por catorce ejemplares. Como todo handicap los kilos equiparan las chances, vemos a Tomsk como uno de los grandes candidatos al disco y la foto. Viene, con similar kilaje de ser escolta de Sócrates a 3/4 de cuerpos en similar tiro, de repetir, hay que ganarle al pupilo de Gustavo Acosta. Enemigos, varios y bravos, por el lado de Mighty Boy, que con mismos kilos a nivel estalar llegó a casi tres cuerpos del pedrense, larga de cajón externo y puede estar en la definición.

Coisa Linda, Bar Arocena, Leopardo Malevo, Marino Afortunado y Duro de Matar se pueden meter a la hora de definir. Largan 18:30.