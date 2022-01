Marlon Brando ganó el Preferencial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La grey burrera está de parabienes el fin de semana, en ambos hipódromos, Las Piedras y Maroñas se abren las diferentes temporadas. El circo limítrofe rompió el fuego del 2022 organizando, en la sabatina, la primera del año. Buena afluencia de público, buen nivel de juego y carreras para dos años, que abrió la reunión con el triunfo de Steen Champion, un dos años descendiente del clásico Steen que fue llevado a la victoria por José Guerra bajos los cuidados de Freddy de Brun.



Con una tarea sensacional del jockey Héctor Lazo el cuatro años Marlon Brando obtuvo el Preferencial Apertura en la primera reunión de la jornada de sábado en el hipódromo Las Piedras.



Con un recorrido de mil metros, el pupilo de la familia Marrero obtuvo la victoria sobre umbrales del mismo disco, Macuka había tomado ventajas en plena recta final, el de las sedas De Primera le entró a las grupas a falta de una cuadra para colocar la testa en la sentencia en excelentes 59”54 en pista que no daba tiempos y fue, el del Preferencial el mejor de la jornada.



Marcada como prueba principal de la reunión canaria, el Apertura tuvo vértigo desde el inicio de gateras a final de bandera verde.



Con parciales de vértigo marcados por el velocista Zabino (400 en 24¨11 y 800 en 46”35) momento en que Edison Rosas había dominado con Macuka para tomar ventajas.



Cuando todo parecía color de rosa para el hijo de Trinniberg, por flanco externo hizo irrupción Marlon Brando para llevarse la prueba de forma agónica. Fue tercero, a varios, Machiavello, cuarto puesto fue a manos de Zabino que fue el de vanguardia de largada hasta entrada a la recta.



Buen triunfo de Marlon Brando que conquista el primer preferencial pedrense en medida atropellada para el pupilo de la familia Marrero. Es Marlon Brando un ganador de cuatro competencias, la primera en manos de la familia Marrero.



Tras la conquista, el “Grillo” Marrero comentó que “al caballo le gusta correr así, así se lo hicimos saber a Lazo que lo corrió a la perfección”. “Es de las últimas notas que me vas a realizar ya que me jubilo en poco tiempo”, acotó.



Mientras que Marrero realizaba las declaraciones, las huestes de las sedas De Primera y su hija María Ximena comentaban que el popular “Grillo” ya estaba retirado, todo en un ambiente de sonrisas tras el triunfo de Marlon Brando y que la nota no le correspondía.



Buen triunfo de Marlon Brando que, cargando 52 kilos, ganó de buena forma y da la esperanza a su gente que puede repetir en breve en el canario o en Maroñas.



La grama recibe dos especiale de domingo



L os dos handicaps especiales de la jornada de doce carreras a disputarse en el hipódromo de Maroñas se disputan en grama y están ubicados en décimo y decimoprimer turno con horario de largada 18:55 y 19:25 respectivamente.



Luego de la gran jornada de Reyes Maroñas vuelve a sus reuniones comunes, en la jornada se corren el Paraguay y el Lagarmilla, para ellos y ellas sobre 1200 y 1400 metros respectivamente y ambas tiene algo en común, tratan de carreras parejas, de difícil acierto y que se definirán muy seguramente de cien al disco y con varios animales definiendo, es la tónica de las carrera en verde y por sobre todo, sin son cortometrajes.



En el Paraguay el destaque va por sobre el nombre de Jumpingboard, un pupilo de Antonio Cintra - en viaje a Dubai - que con 54 kilos irá en busca de su primer título en prueba de corte mayor. El del Hs. Taquary viene de dos buenos triunfos y tiene todo para llevarse la prueba.



Enemigos, varios, Escorpión y Fortinero son yunta brava - Escorpión corrió el jueves, veremos si es de la partida - mientras que Leopard King es el tercero en discordia. Si es de la partida Tomsk, de buen Maroñas, es más que candidato.



En el Lagarmilla se harán presentes en las gateras 16 yeguas de variadas edades y de categorías, Gold Baby es la elegida, Salidora Ave su enemiga y Jelea Real la sorpresa. Missiadura, Japira, Izzy Blume, Chocolate Touch son bravas.